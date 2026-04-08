Masterclass und Konzert mit Jeff Beal

Wien (OTS) -

Der US-amerikanische Komponist Jeff Beal zählt zu den profiliertesten und vielseitigsten Stimmen der zeitgenössischen Filmmusik und Konzertmusik. Sein Schaffen umfasst mehrere Jahrzehnte und hunderte Werke für Film, Fernsehen und Konzertsaal.

In der Tradition großer amerikanischer Komponisten wie Aaron Copland, George Gershwin und Leonard Bernstein stehend, verbindet Beal Einflüsse seiner Wurzeln als Jazz-Trompeter mit kompositorischer Raffinesse und einem ausgeprägten Gespür für Dramaturgie. Damit wurde er zum gefragten Partner bedeutender Regisseur_innen, darunter Ed Harris (Pollock, Appaloosa), David Fincher (House of Cards), Oliver Stone (The Putin Interviews, JFK Revisited), Lauren Greenfield (The Queen of Versailles, Generation Wealth) und Rob Reiner (Shock and Awe).

Internationale Bekanntheit erlangte Beal durch seine Arbeiten für Film- und Fernsehproduktionen wie Monk, House of Cards, The Newsroom, Rome und Carnivàle. Für seine Kompositionen wurde er vielfach ausgezeichnet, darunter mit fünf EMMY® Awards sowie weiteren Preisen wie dem SCL Ambassador Award und mehreren Hollywood Music in Media Awards.

Neben seiner Arbeit für die Leinwand ist Beal auch im Konzertbereich aktiv: Sein OEuvre reicht von sinfonischen Werken über Ballett- und Vokalzyklen bis hin zu Kompositionen für Soloinstrumente. Große Resonanz erzielte zuletzt sein Klavierzyklus New York Études, dessen erste Veröffentlichung mehrere Millionen Streams verzeichnete. Beal interpretiert viele seiner Werke regelmäßig selbst und tritt zudem als Dirigent sowie als Trompeter und Flügelhornist in Erscheinung.

Zu seinen jüngsten Projekten zählen unter anderem die Musik zur preisgekrönten Serie All Her Fault, die Uraufführung des Chorwerks The Beatitudes in der Walt Disney Concert Hall sowie neue Konzert- und Aufnahmeprojekte rund um New York Études, Volume II. Darüber hinaus arbeitet er an einer neuen Filmmusik zu Fritz Langs Metropolis, die 2026 in Prag uraufgeführt wird.

In vielen seiner Arbeiten setzt sich Beal mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinander – von Umweltfragen bis hin zu Frauenrechten – und verbindet künstlerischen Anspruch mit inhaltlicher Tiefe.



Am 13. April ist Jeff Beal zu Gast an der mdw:

Von 13:30 bis 17:00 Uhr findet eine Masterclass statt, um 19:00 Uhr ein Konzert mit Werken aus seinem aktuellen Album New York Études, Volume II.

Ort: Klangtheater der mdw, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien



Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an Olivia Kahler von Lark in the Oak unter [email protected].

Mehr Informationen:

https://www.mdw.ac.at/veranstaltung/?f=ver&searchVer=Institut+f%C3%BCr+Komposition

Der Eintritt ist frei.