ARBÖ: Ferienende in Deutschland, Linz-Marathon, RUN 15 und Messe-Wochenende in Klagenfurt und Dornbirn bringen am Wochenende Staus

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende wird laut ARBÖ-Informationsdienst vor allem auf den Transitrouten Richtung Deutschland verkehrsintensiv. Hauptgründe sind das Ende der Osterferien in mehreren deutschen Bundesländern sowie mehrere Großveranstaltungen mit entsprechendem An- und Abreiseverkehr. Damit ist speziell am Sonntag, 12.04., ab dem frühen Nachmittag mit spürbarem Rückreiseverkehr Richtung Deutschland zu rechnen. Bei schönem Wetter mischt sich noch der klassische Wochenend- und Ausflugsverkehr hinzu. Besonders staugefährdet sind die Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg, die Inntalautobahn (A12) vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden, die Innkreisautobahn (A8) vor dem Grenzübergang Suben/Passau sowie die Fernpassstraße (B179) im gesamten Verlauf.

Linz-Marathon sorgt am Sonntag für Behinderungen in Oberösterreichs Landeshauptstadt

Der 24. Oberbank Linz Donau Marathon findet am Sonntag, 12.04., statt. Laut Veranstalter werden bis zu 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, dazu kommen weit über 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke. Der Marathon ist damit der stärkste Verkehrstreiber des Wochenendes in Oberösterreich.

Mit umfangreichen Sperren und Umleitungen ist besonders am Sonntagvormittag bis in den frühen Nachmittag, im gesamten Stadtgebiet, zu rechnen. Die Mühlkreisautobahn (A7) ist von 4:00 bis ca. 12:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Treffling gesperrt. Auch die Nibelungenbrücke wird für den Verkehr komplett unpassierbar sein. Als Donauüberquerung steht die Donautalbrücke auf der Linzer Autobahn (A26) mautfrei zur Verfügung. Auf allen Ausweichrouten ist mit starken Verzögerungen zu rechnen. Wer nicht zum Marathon muss, sollte das Stadtgebiet großräumig umfahren, Besucherinnen und Besucher wird empfohlen möglichst mit den Öffis anreisen.

RUN 15 bringt am Sonntag Verkehr auf der Äußeren Mariahilfer Straße

Ebenfalls am Sonntag, 12.04., findet im 15. Wiener Gemeindebezirk der 22. RUN 15 statt. Start und Ziel befinden sich auf der Mariahilfer Straße im Bereich Lehnergasse/Kauergasse. Die Äußere Mariahilfer Straße ist während der Veranstaltung für den Verkehr gesperrt. Dadurch ist vor allem im 15. Bezirk auf den Ausweichrouten mit Verzögerungen zu rechnen. Betroffen sein können insbesondere die Hütteldorfer Straße, die Märzstraße, die Gablenzgasse, der Gürtel sowie die Zufahrten rund um den Westbahnhof.

SCHAU! in Dornbirn lockt Besucherinnen und Besucher in das Messequartier

Von Donnerstag, 09.04., bis Sonntag, 12.04., läuft in Dornbirn die 11. „SCHAU!, die Frühjahrs- und Freizeitmesse“. Laut Veranstalter zeigen rund 300 Ausstellerinnen und Aussteller Entwicklungen aus Garten, Gesundheit, Freizeit, Genuss und Wein, Wohnen und Haushalt. Geöffnet ist an allen vier Tagen jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Rund um das Messequartier Dornbirn ist speziell am Samstag und Sonntag mit starkem Anreiseverkehr und Parkplatzsuchverkehr zu rechnen. Verzögerungen sind insbesondere vor der Ausfahrt Dornbirn-West auf der Rheintal/Walgau Autobahn (A14) und im Stadtgebiet von Dornbirn wahrscheinlich. Wer stressfrei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte: Die An- und Abreise ist innerhalb Vorarlbergs mit gültigen Messe-Tickets kostenlos.

Frühjahrsmesse und Auto&Bike in Klagenfurt sorgen für Andrang am Messegelände

Von Freitag, 10.04., bis Sonntag, 12.04., läuft in Klagenfurt die Freizeitmesse inklusive der Auto&Bike-Messe. Die Messe findet auf rund 45.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche statt und zählt rund 450 Aussteller sowie etwa 40.000 Besucher jährlich. Rund um das Klagenfurter Messegelände ist besonders am Samstag- und Sonntagvormittag mit Verzögerungen und Parkplatzsuche zu rechnen. Staugefährdet sind insbesondere die Zufahrten über die St. Ruprechter Straße und die Rosentaler Straße. Zusätzlich fährt während der Messezeiten ein Shuttlebus alle 15 Minuten vom kostenlosen Parkplatz zum Haupteingang. Auch der Klagenfurter Hauptbahnhof liegt mit nur etwa 5 Minuten Fußweg in unmittelbarer Nähe des Messegeländes.

„Ab Sonntagmittag ist auf den Rückreiserouten Richtung Deutschland mehr Zeit einzuplanen. Für die Veranstaltungen in Linz, Wien, Klagenfurt und Dornbirn empfehlen wir nach Möglichkeit die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder die Nutzung der vorgesehenen Park- und Shuttle-Angebote“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

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