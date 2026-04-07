AVISO: Presspoint mit Bundeskanzler Stocker und Regierungsberater Vorhofer im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Morgen, Mittwoch, den 8. April 2026, um 15.30 Uhr lädt Bundeskanzler Christian Stocker gemeinsam mit dem Regierungsberater für nationale Sicherheit und Krisenvorsorge, Peter Vorhofer, zu einem Presspoint ins Bundeskanzleramt. Thema ist die Einrichtung des Koordinationsgremiums.

Termin für Medien:

15.30 Uhr

PRESSPOINT

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).