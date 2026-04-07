- 07.04.2026, 19:02:02
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AVISO: Presspoint mit Bundeskanzler Stocker und Regierungsberater Vorhofer im Bundeskanzleramt
Morgen, Mittwoch, den 8. April 2026, um 15.30 Uhr lädt Bundeskanzler Christian Stocker gemeinsam mit dem Regierungsberater für nationale Sicherheit und Krisenvorsorge, Peter Vorhofer, zu einem Presspoint ins Bundeskanzleramt. Thema ist die Einrichtung des Koordinationsgremiums.
Termin für Medien:
15.30 Uhr
PRESSPOINT
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202448
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