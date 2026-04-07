  • 07.04.2026, 18:06:32
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KV Finance: Kundgebung bringt erstmals Bewegung am Verhandlungstisch

Angebot von 2,3 Prozent + 20 Euro für Gewerkschaft GPA unzureichend, nun folgt Betriebsrät:innen-Konferenz

Wien (OTS) - 

In der vierten Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der rund 68.000 Beschäftigten des Finanzsektors konnte heute erneut keine Einigung erzielt werden. Nachdem seitens der Beschäftigten der Branche bereits im Vorfeld der Verhandlung eine Kundgebung abgehalten wurde, erfolgte seitens der Arbeitgeber nun erstmals ein Angebot. Die Gehälter sollen um 2,3 Prozent sowie einen Fixbetrag von 20 Euro erhöht werden. Außerdem wurde eine Einmalzahlung in der Höhe von 250 Euro angeboten. Das ist für die Gewerkschaft GPA unzureichend und entspricht keinesfalls der wirtschaftlichen Entwicklung der Branche.

„Der Druck der Beschäftigten hat dazu geführt, dass Bewegung in die Verhandlungen kommt. Doch das aktuelle Angebot entspricht weder den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Branche noch der Leistung der Beschäftigten“, betont Wolfgang Pischinger, Zentralbetriebsrat der OBERBANK und Chefverhandler der Gewerkschaft GPA. „Unsere Kolleginnen und Kollegen haben heute eindeutig gezeigt, dass sie sich einen fairen Abschluss erwarten, gerade wenn Gewinne und Dividenden Jahr für Jahr steigen“, führt Pischinger in Bezug auf die Kundgebung aus. „Es braucht ein deutlich verbessertes Angebot und dafür werden wir auch weiterhin kämpfen“, so Pischinger.

„In der kommenden Woche werden wir die Betriebsrätinnen und Betriebsräten des Finanzsektors über den aktuellen Verhandlungsstand informieren und weitere Maßnahmen beraten“, kündigt Anita Palkovich, Verhandlerin der Gewerkschaft GPA an. „Wenn sich die Arbeitgeber weiterhin hinter den Abschlüssen anderer Branchen verstecken, dann werden auch wir den Druck weiter erhöhen“, führt Palkovich weiter aus. „Unser Ziel bleibt eine Lösung am Verhandlungstisch, doch dafür braucht es beide Seiten. Es geht hier nicht um überzogene Forderungen, sondern schlicht um die Frage, ob jene, die Jahr für Jahr Rekordgewinne erwirtschaften auch daran teilhaben“, schließt die Gewerkschafterin.

Die Betriebsrät:innen-Konferenz der Gewerkschaft GPA findet am 13. April statt. Die fünfte Verhandlungsrunde folgt am 15. April.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Raphaela Lang
Telefon: 0676/817111368
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Website: https://www.gpa.at

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