  • 07.04.2026, 16:43:32
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  • OTS0106

Rechnungshofausschuss vertagt Berichte

Nächster Rechnungshofausschuss für 5. Mai 2026 geplant

Wien (PK) - 

Der Rechnungshofausschuss trat heute zusammen, um mehrere Berichte im Sinne der Fristwahrung zu vertagen. Der nächste Rechnungshofausschuss ist für 5. Mai 2026 geplant.

Folgende Berichte wurden in Verhandlung genommen und vertagt: Tätigkeitsbericht 2025 des Rechnungshofes (III-276 d.B.), Bericht des Rechnungshofes betreffend Versorgung von Personen mit postakuten Infektionssyndromen (III-277 d.B.), Bericht des Rechnungshofes betreffend E-Commerce: Umsatzsteuer bei grenzüberschreitendem Versandhandel (III-292 d.B.), Bericht des Rechnungshofes betreffend Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB) (III-300 d.B.), Bericht des Rechnungshofes betreffend Angebotsplanung ÖBB-Personenverkehr AG (III-301 d.B.), Bericht des Rechnungshofes betreffend Einhebung des ORF-Beitrags (III-304 d.B.), Bericht des Rechnungshofes betreffend VIENNA TWENTYTWO (III-307 d.B.) sowie Bericht des Rechnungshofes betreffend Baurechtsvertrag der BIG - "Postsparkasse" (III-310 d.B.). (Schluss Rechnungshofausschuss) gla

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