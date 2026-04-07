SPÖ-Wieninger: „Wir treten Hass im Netz und Antiziganismus entschlossen entgegen“

Wien (OTS) -

Der 8. April erinnert weltweit an den ersten Welt-Roma-Kongress von 1971 und würdigt die Kultur sowie die Geschichte dieser bedeutenden europäischen Volksgruppe. Für die in Österreich lebenden Rom*nja und Sinti*zze ist der Alltag jedoch oft noch von Ausgrenzung geprägt. „Antiziganismus zeigt sich nicht nur durch Benachteiligungen bei der Jobsuche, im Gesundheitswesen und im Alltag, sondern in den letzten Jahren verstärkt durch rassistische und stereotype Darstellungen in den sozialen Medien. Diese Entwicklung bekämpfen wir entschieden“, zeigt sich SPÖ-Volksgruppensprecherin Pia Maria Wieninger entschlossen.

Mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen werden zahlreiche Maßnahmen gegen „Hass im Netz“ umgesetzt, die auch Minderheiten und marginalisierte Gruppen schützen. Der geplante Nationale Aktionsplan gegen Rechtsextremismus wird Demokratieförderung, Prävention und Strafverfolgung verbinden.

Mit Sorge blickt Wieninger, die auch SPÖ-Europasprecherin ist, über die Grenzen Österreichs hinaus. Das umstrittene Roma-Gesetz in Slowenien, das polizeiliche Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss ermöglicht, sowie Vorurteile und antiziganistische Ressentiments in Ungarn und der Slowakei schüren Diskriminierung und Hass. „Als Sozialdemokratin stehe ich für eine solidarische Politik. Ich werde immer meine Stimme gegen rassistische Vorfälle erheben – egal ob im Parlament, in den sozialen Medien oder im internationalen Austausch“, stellt Wieninger klar. (Schluss) lk/bj