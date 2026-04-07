  • 07.04.2026, 15:15:32
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AVISO: Pressekonferenz zur Präsentation des digitalen Studierendenausweises, 9. April 2026, WU Wien

Wien (OTS) - 

Im Laufe des Sommersemesters 2026 wird Studierenden an öffentlichen Universitäten und Hochschulen in Österreich erstmals ein digitaler Studierendenausweis am Smartphone zur Verfügung stehen.

Anlässlich der Einführung des digitalen Studierendenausweises lädt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll gemeinsam mit Wissenschafts- und Forschungsministerin Eva-Maria Holzleitner, Rupert Sausgruber, Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien sowie Doris Link, Vorsitzende der Geschäftsführung der FH Campus Wien, am Donnerstag, den 9. April 2026 um 9.00 Uhr ins Library & Learning Center der WU Wien.

Termin für Medien:

9.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ

Ort: Wirtschaftsuniversität Wien, Forum des WU Library & Learning Centers (LC), Welthandelsplatz 1, 1020 Wien (Medieneinlass ab 8.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.


HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Für Medienschaffende steht eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen in der WU-Tiefgarage (P3) zur Verfügung.

Bitte weisen Sie der Ankunft Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202247

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