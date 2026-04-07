WB-Graf zu Marterbauer: Klare Absage an roten Steuer-Schmäh

Wien (OTS) -

Mit deutlicher Kritik reagiert Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf auf das erneute Aufwärmen tiefroter Steuerfantasien zur Einführung von Erbschafts- und Vermögenssteuern.

„Mit uns wird es keine Erbschafts- oder Vermögenssteuern geben. Dieser ideologische Steuer-Schmäh zieht auch nicht, wenn man ihn noch zehnmal aufwärmt. Erbschaftssteuern sind ein massiver Angriff auf unsere heimischen Familienbetriebe, auf Leistungsträgerinnen und Leistungsträger sowie auf den Wirtschaftsstandort Österreich insgesamt. Die Tatsache ändert sich nicht, egal wie oft man sie gebetsmühlenartig wiederholt“, stellt Graf unmissverständlich klar.

Besonders entschieden weist der Wirtschaftsbund die ständigen Angriffe auf die heimischen Betriebe zurück: „Der ständige Kugelhagel, dem unsere Unternehmerinnen und Unternehmer ausgesetzt sind, ist völlig inakzeptabel. Unsere Betriebe sichern Arbeitsplätze, investieren in die Zukunft und tragen maßgeblich zum Wohlstand in Österreich bei. Wer sie öffentlich diffamiert, stellt sich gegen den Wohlstand des ganzen Landes.“

Graf stellt klar: „Österreich braucht Entlastung statt neuer Steuern. Wer Wachstum, Innovation und Beschäftigung sichern will, darf die Betriebe nicht zusätzlich belasten, sondern muss ihnen den Rücken stärken.“