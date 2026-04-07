  • 07.04.2026, 13:43:02
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Budget – SPÖ-Herr: "Mehrheit für vermögensbezogene Steuern"

“Bevölkerung erwartet sich auch bei diesem Doppelbudget Beitrag der breiten Schultern”

Wien (OTS) - 

Die Tageszeitung "Kurier" hat heute die Ergebnisse einer OGM-Umfrage zu Budget, Sparkurs und Steuern veröffentlicht. Demnach befürwortet eine Mehrheit der Bevölkerung, 44 Prozent, vermögensbezogene Steuern, 33 Prozent lehnen dies ab. Die erste stv. SPÖ-Klubvorsitzende Julia Herr hält es für bemerkenswert, dass auch 26 Prozent der ÖVP-Anhänger und 34 Prozent der NEOS-Anhänger die Forderung nach vermögensbezogenen Steuern unterstützen. ****

"Unabhängig von konkreten Maßnahmen - man sieht auf jeden Fall, dass die Bevölkerung eine sozial ausgewogene Budget- und Steuerpolitik befürwortet. Es gibt eine breite Mehrheit für einen Beitrag der breiten Schultern", sagt Herr.

"Schon beim letzten Doppelbudget haben auch die Wohlhabendsten in diesem Land zur Budgetsanierung beigetragen - dafür haben wir uns als SPÖ in den Verhandlungen eingesetzt. Und auch beim Budget für die nächsten Jahre werden die besonders Vermögenden und jene, die in den letzten Jahren profitiert haben, wieder einen starken Beitrag leisten müssen", betont Herr. (Schluss) wf/ff

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