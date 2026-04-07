FMK erstellt ersten Online-Kurs für Eltern: Kinder sicher durchs Netz begleiten

Wien (OTS) -

Ab Mai wird ein neues Bildungsangebot in Form eines Online-Tablet-Kurses vorgestellt, das sich gezielt an verantwortungsvolle Eltern richtet, um Kinder auf die kritische Nutzung sozialer Medien vorzubereiten.

Der Kurs „Social Media Guide für Eltern – Kinder sicher durchs Netz begleiten“ wird vom Forum Mobilkommunikation in Kooperation mit der Bildungsagentur Content Pool entwickelt.

Verbote und Altersbeschränkungen alleine bringen nur wenig

Im Mittelpunkt stand die Erkenntnis, dass Verbote oder Altersbeschränkungen allein nicht ausreichend sind. Kinder und Jugendliche brauchen Medienkompetenz – und diese erwerben sie vor allem durch eine informierte und begleitende Unterstützung durch ihre Eltern.

Der neue Kurs setzt genau dort an, wo viele Eltern im Alltag an ihre Grenzen stoßen: Der kompetente Umgang mit den Chancen und vor allem mit den – oft versteckten – Risiken im digitalen Raum speziell für Kinder und Jugendliche.

Handlungssicherheit für verantwortungsvolle Eltern, die ihre Kinder aktiv begleiten

Ziel des Kurses ist es, Verständnis für digitale Abläufe aufzubauen, um konkrete Handlungssicherheit zu vermitteln. Eltern erhalten einen verständlichen Einblick in die Funktionsweise von Social Media – von zentralen Begriffen wie Feed, Algorithmus oder Chatbot bis hin zu den dahinterliegenden Mechanismen, den damit verbundenen Geschäftsmodellen und Belohnungssystemen oder was KI wirklich kann und worauf man bei der Anwendung unbedingt achten muss.

Besonderes Augenmerk liegt auf der praktischen Umsetzung im Alltag: Der Kurs wird aufzeigen, wie Eltern ihre Kinder aktiv begleiten können – etwa durch gemeinsam erarbeitete digitale Familienregeln oder den kritischen Umgang mit problematischen Inhalten wie Cybermobbing oder Fake News.

Reflektierter Umgang mit eigenem Nutzungsverhalten im Netz

Didaktisch verfolgt das Programm einen unterstützenden, alltagsnahen Ansatz. Es lädt Eltern zudem ein, das eigene Nutzungsverhalten zu reflektieren – denn sie sind Vorbilder und prägen den Umgang ihrer Kinder mit digitalen Medien maßgeblich.

Schon mehrere FMK-Bildungsangebote online

Der Online-Tablet-Kurs für Eltern reiht sich in mehrere FMK-Bildungsprojekte ein, die seit Jahren erfolgreich im Bereich digitale Kompetenz umgesetzt werden.

Zuletzt wurden der „Handyführerschein“ für Schüler:innen, sowie ein eigener Kurs für Pädagog:innen, der technisches Grundlagenwissen rund um Smartphones und Mobilfunknetze vermittelt, vorgestellt.

Die Bildungsinitiative für Pädagog:innen ist online unter https://www.lehrer.at/onlinekurs_mobilfunk/ abrufbar.

Der Handyführerschein für Schüler:innen ist online unter https://www.lehrer.at/handyfuehrerschein/ abrufbar.

Das Erklärvideo zum Handyführerschein findet sich auf dem Youtube-Kanal des FMK unter

https://www.youtube.com/watch?v=WoTdpdUuQy8