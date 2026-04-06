- 06.04.2026, 11:17:02
- /
- OTS0022
AVISO: PK NEOS zur Parlamentswahl in Ungarn. Morgen, 7.4., 10:30 Uhr
mit NEOS-Delegationsleiter im EU-Parlament Helmut Brandstätter und NEOS-Europasprecher Dominik Oberhofer
Fünf Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn blicken NEOS-Delegationsleiter im Europäischen Parlament Helmut Brandstätter und NEOS-Europasprecher Dominik Oberhofer auf die politische Lage im Nachbarland. Im Fokus stehen die Bedeutung der Wahl für Europa und für Österreich, die Rolle Ungarns in der Europäischen Union sowie die politischen Verbindungen von Viktor Orbán.
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.
Die Pressekonferenz wird live auf den Social-Media-Kanälen von NEOS übertragen.
AVISO: PK NEOS zur Parlamentswahl in Ungarn
Datum: 07.04.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: NEOS Parlamentsklub Presspoint 3. Stock
Hansenstraße 3
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK