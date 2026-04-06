AVISO: PK NEOS zur Parlamentswahl in Ungarn. Morgen, 7.4., 10:30 Uhr

Wien (OTS) -

Fünf Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn blicken NEOS-Delegationsleiter im Europäischen Parlament Helmut Brandstätter und NEOS-Europasprecher Dominik Oberhofer auf die politische Lage im Nachbarland. Im Fokus stehen die Bedeutung der Wahl für Europa und für Österreich, die Rolle Ungarns in der Europäischen Union sowie die politischen Verbindungen von Viktor Orbán.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Die Pressekonferenz wird live auf den Social-Media-Kanälen von NEOS übertragen.

AVISO: PK NEOS zur Parlamentswahl in Ungarn

Datum: 07.04.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: NEOS Parlamentsklub Presspoint 3. Stock

Hansenstraße 3

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams