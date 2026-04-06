- 06.04.2026, 11:00:32
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Reminder - Aviso Grüne PK: Morgen, 7. April, 10 Uhr: Aktuelle Ereignisse im U-Ausschuss mit Nina Tomaselli
Das Innenministerium weigert sich weiter Akten vollständig an den Pilnacek-Untersuchungsausschuss zu liefern. Was das bedeutet und mit welchen Schritten die Grünen sich wehren wollen, präsentiert Fraktionsführerin Nina Tomaselli.
Zeit: Dienstag, 7.4.2026 – 10 Uhr
Ort: Grüner Presseraum, Löwelstraße 12, 2. Stock, 1010 Wien
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]
Pressekonferenz zu den aktuellen Ereignissen im U-Ausschuss mit Nina Tomaselli
Datum: 07.04.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Grüner Presseraum
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
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Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]
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