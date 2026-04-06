Reminder - Aviso Grüne PK: Morgen, 7. April, 10 Uhr: Aktuelle Ereignisse im U-Ausschuss mit Nina Tomaselli

Wien (OTS) -

Das Innenministerium weigert sich weiter Akten vollständig an den Pilnacek-Untersuchungsausschuss zu liefern. Was das bedeutet und mit welchen Schritten die Grünen sich wehren wollen, präsentiert Fraktionsführerin Nina Tomaselli.

Zeit: Dienstag, 7.4.2026 – 10 Uhr

Ort: Grüner Presseraum, Löwelstraße 12, 2. Stock, 1010 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]

Pressekonferenz zu den aktuellen Ereignissen im U-Ausschuss mit Nina Tomaselli

Datum: 07.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grüner Presseraum

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich