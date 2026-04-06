- 06.04.2026, 11:00:02
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- OTS0018
FPÖ – AVISO: Morgen Pressestatement von Christoph Steiner
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Dienstag, 7. April 2026, 09:30 Uhr
Pressestatement mit FPÖ-Fraktionsvorsitzendem NAbg. Christoph Steiner im Vorfeld der Sitzung des „kleinen Untersuchungsausschusses“
Ort: Auditorium im Parlament (Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien)
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]
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