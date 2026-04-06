FPÖ – AVISO: Morgen Pressestatement von Christoph Steiner

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Dienstag, 7. April 2026, 09:30 Uhr

Pressestatement mit FPÖ-Fraktionsvorsitzendem NAbg. Christoph Steiner im Vorfeld der Sitzung des „kleinen Untersuchungsausschusses“

Ort: Auditorium im Parlament (Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien)