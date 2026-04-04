FPÖ – Brückl: „Wiederkehr steht für PR-Politik, Planlosigkeit und Dauerwirbel im Bildungsressort!“

Wien (OTS) -

Für FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl verdichten sich die Hinweise, dass NEOS-Bildungsminister Wiederkehr „weniger Gestalter als vielmehr Getriebener seiner eigenen Beamten“ ist: „Wiederkehr gibt sich gern als Reformpolitiker – tatsächlich fehlt ihm aber jeder klare Plan. Was bleibt, ist ein PR-Plan. Und selbst der hält der Realität immer weniger stand!“

Die jüngsten Entwicklungen – von umstrittenen Reformplänen mit Einschnitten bei den Fremdsprachen über Debatten um nicht approbierte Inhalte in Schulbüchern bis hin zum aktuellen Wirbel im eigenen Umfeld und rund um die Bundesjugendsprecherin – zeichnen für Brückl ein eindeutiges Bild. „Chaos, wohin man blickt. Langsam wird klar: PR ersetzt keine Fachkenntnis. Wiederkehr hat das schon als Wiener Bildungsstadtrat nicht gekonnt – deshalb trägt Wien bildungspolitisch bis heute die ‚rote Laterne‘“, erklärte Brückl.

Auch strukturell erkenne man ein Muster: „Früher Getriebener des SPÖ-dominierten Stadtschulrats, heute Getriebener im ÖVP-besetzten Ministerium – eine eigene Handschrift sucht man vergeblich. Willkommen im echten Leben, Herr Minister!“