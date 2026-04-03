  • 03.04.2026, 14:37:02
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  • OTS0048

Gerstorfer begrüßt Verbesserungen bei Pflegegeld-Begutachtungen

Pensionistenverband: Wichtiges Signal – Pflegegeld ist Rechtsanspruch, kein Sparinstrument.

Wien (OTS) - 

„Die angekündigten Schritte sind ein wichtiges Signal an alle Pflegegeldbezieher*innen: Die Probleme werden endlich ernst genommen“, erklärt PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer zur Ankündigung von Sozialministerin Korinna Schumann, die Begutachtungspraxis bei PVA und Sozialministeriumservice zu verbessern.

Respekt und Transparenz für Betroffene

Positiv bewertet der Pensionistenverband vor allem den geplanten Verhaltenskodex für Gutachter*innen, die ausdrückliche Möglichkeit, bei allen Begutachtungen eine Vertrauensperson mitzunehmen, sowie ein strukturiertes Beschwerdemanagement und klare Leitfäden für die Abläufe. „Respekt, Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungen sind gerade für ältere und pflegebedürftige Menschen zentral – hier setzt das Maßnahmenpaket in die richtige Richtung an“, so Gerstorfer.

Pflegegeld bleibt Rechtsanspruch

Die PVÖ-Präsidentin sieht die heutigen Ankündigungen als Grundlage für weitere vom PVÖ immer wieder geforderten Verbesserungen und bringt sich dabei mit seinen Erfahrungen ein. „Pflegegeld ist ein klarer Rechtsanspruch und darf kein verstecktes Sparinstrument sein – entscheidend ist der tatsächliche Pflegebedarf der Menschen“, betont Gerstorfer. „Unser Ziel ist ein Begutachtungssystem, das Fehler möglichst verhindert, Betroffene stärkt und pflegende Angehörige entlastet.“ Der Pensionistenverband wird die Umsetzung der Maßnahmen beobachten und bleibt weiterhin Anlaufstelle für Beratung und Unterstützung bei Pflegegeld-Bescheiden. (Schluss)

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Generalsekretär Christian Rösner, MSc
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