Gödl: FP-Landbauer hat endlich Verantwortung wahrzunehmen und zu arbeiten, statt andere nur zu beschimpfen!

Wien (OTS) -

“Herr Landbauer wird eigentlich für das Arbeiten bezahlt, stattdessen beschränkt er sich aber auf das Beschimpfen der Polizei und Andersdenkender. Was ist eigentlich Ihre Leistung, Herr Landbauer? Welche konkreten Initiativen haben Sie bisher für ein Mehr an Sicherheit gesetzt? Die FPÖ macht genau das Gegenteil. Die FPÖ ist gegen die Gefährder-Überwachung und die FPÖ hat auch gegen den Stopp des Familiennachzugs für Asylberechtigte gestimmt. Also, Herr Landbauer, arbeiten Sie etwas und hören Sie auf, ständig andere zu beschimpfen. Das ist unwürdig für einen Landeshauptfrau-Stellvertreter”, so Ernst Gödl, Sicherheitssprecher der ÖVP, in einer kurzen Reaktion auf den stellvertretenden Parteivorsitzenden der FPÖ. (Schluss)