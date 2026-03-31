  • 31.03.2026, 16:02:02
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WKÖ-Fachverband Lebensmittelhandel: Verpackungsabgabe würde Preisdruck bei Lebensmitteln weiter erhöhen

WKÖ-Prauchner: „Branche braucht Stabilität statt neuer Belastungen“

Wien (OTS) - 

Der Fachverband Lebensmittelhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) warnt vor der geplanten Abgabe auf Einwegkunststoffverpackungen. In der aktuellen Kostenlage würde eine zusätzliche Belastung die Preisentwicklung weiter verschärfen.

Steigende Ölpreise werden sich absehbar auf die Kosten von Verpackungsmaterialien auswirken, da Kunststoffe eng an petrochemische Rohstoffe gekoppelt sind. Parallel führen höhere Gaspreise zu steigenden Kosten bei Düngemitteln, weil Erdgas zentraler Ausgangsstoff für Mineraldünger ist. Steigende Treibstoffpreise erhöhen die Kosten in Landwirtschaft, Verarbeitung sowie Transport und Logistik. „Diese Gemengelage droht zu einem Brandbeschleuniger für die Inflationsdynamik im Lebensmittelbereich zu werden. Bereits jetzt zeigen sich deutliche Kostensteigerungen bei Energie, Rohstoffen und Logistik – gleichzeitig fehlt dem Lebensmittelhandel angesichts gesunkener Margen der Spielraum, weitere Kostensteigerungen abzufedern. Umso wichtiger ist es, diese Dynamik nicht durch zusätzliche Abgaben künstlich zu befeuern“, erklärt Obmann Christian Prauchner.

Kritisch sieht Prauchner zudem die widersprüchliche Wirkung im Verhältnis zu bestehenden Entlastungsmaßnahmen wie der Umsatzsteuersenkung sowie der begrenzten ökologischen Treffsicherheit vor dem Hintergrund bereits etablierter Recycling- und Pfandsysteme. „Die Branche hat in funktionierende Kreislauflösungen investiert. Zusätzliche Abgaben ohne klare Lenkungswirkung erhöhen vor allem die Kosten“, betont Prauchner.

Der Fachverband Lebensmittelhandel fordert daher, die geplante Maßnahme auszusetzen und ihre wirtschaftlichen sowie inflationsrelevanten Auswirkungen umfassend zu prüfen. „Was es jetzt braucht, sind stabile Rahmenbedingungen – keine zusätzlichen Belastungen für Betriebe und Konsumentinnen und Konsumenten“, so Prauchner abschließend. (PWK138/ST)

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