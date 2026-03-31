MKV: Bundesjugendobmann a.D. zum Vorsitzenden der BJV gewählt

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Vollversammlung der Bundesjugendvertretung (BJV) am Donnerstag wurde Moritz Mittermann in das Vorsitzteam gewählt. Der 23-jährige Wiener Neustädter folgt damit auf den bisherigen Vorsitzenden Sebastian Stark, der sein Amt übergab.

Mittermann, ehemaliger Bundesjugendobmann des Mittelschüler-Kartell-Verbands (MKV), übernimmt künftig Verantwortung in der Interessenvertretung junger Menschen auf Bundesebene.

„ Wir Junge brauchen eine starke Stimme, die sich entschlossen für unsere Interessen einsetzt – schließlich geht es um unsere gemeinsame Zukunft. Umso mehr freue ich mich, als neues Mitglied im Vorsitzteam der Bundesjugendvertretung die Arbeit von Sebastian Stark fortzuführen und gemeinsam mit dem Vorstand sowie den Mitgliedsorganisationen engagiert für die Anliegen junger Menschen einzutreten und ihre Perspektiven einzubringen “, so Mittermann.

MKV-Bundesjugendobmann Simon Brandstätter gratuliert zur Wahl: „ Wir als MKV sehen es als wichtigen Auftrag, junge Menschen in Verantwortung zu bringen. Umso erfreulicher ist es, dass die BJV am Donnerstag ein Mitglied unseres Verbands in ihr Vorsitzteam gewählt hat. Ich wünsche Moritz Mittermann alles Gute für seine neue Aufgabe und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Als mein Vorgänger an der Spitze der Jugendvertretung im MKV ist er für diese Aufgabe bestens gerüstet. Ein besonderer Dank gilt auch seinem Vorgänger Sebastian Stark für dessen engagierte Arbeit. “

Die Bundesjugendvertretung ist die gesetzlich verankerte Interessenvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich und vereint zahlreiche Jugendorganisationen unter ihrem Dach.