Grüne zum Trans* Day of Visibility: Mehr Miteinander statt Gegeneinander in der Gesellschaft

Wien (OTS) -

„Es sollte 2026 keinen Mut kosten, einfach man selbst zu sein. Und doch erleben wir, dass besonders vom rechten Rand gezielt Stimmung gegen trans* Menschen gemacht wird. Diese Angriffe sind politisch kalkuliert und brandgefährlich“, stellt David Stögmüller, Bundessprecher der Grünen Andersrum, klar, und weiter: „Wenn Demos zum Trans Day of Visibility verboten werden, wie es in Ungarn wieder der Fall ist, oder gendersensible Sprache unter Beschuss steht, dient das nur dem Zweck, trans* Menschen unsichtbar zu machen.“

„Trans* Menschen sind fest in der Gesellschaft verankert, ob am Schreibtisch nebenan, im Freundeskreis oder in der Familie. Sie werden immer ein Teil unserer Gesellschaft bleiben. Wer ihre Existenz infrage stellt, greift unsere offene Gesellschaft im Kern an, denn wer auf Minderheiten losgeht, ist eine Gefahr für uns alle“, unterstreicht Katharina Schöll-Laussermayer, Bundessprecherin der Grünen Andersrum.

„Wir brauchen endlich eine funktionierende, geschlechtsaffirmierende Gesundheitsversorgung, ohne entwürdigende Wartezeiten und ohne Hürden durch unzureichend geschultes Personal. Zudem fordern wir ein klares Verbot der unsäglichen Konversionspraktiken, das trans* Personen umfassend vor diesen Pseudo-'Behandlungen‘ mitschützt. Auch im Nationalen Aktionsplan gegen Hasskriminalität müssen gezielte Schutzkonzepte und wirksame Maßnahmen verankert werden, um trans* Menschen konsequent vor Hate Crimes zu schützen. Statt über trans* Personen zu sprechen, müssen ihre Stimmen gehört und ernst genommen werden, denn Sichtbarkeit allein reicht nicht. Es geht um Sicherheit, Gleichberechtigung und ein Leben ohne Angst, heute, morgen und jeden Tag“, fordern David Stögmüller und Katharina Schöll-Laussermayer.