SPÖ-Schroll: Strom-Sozialtarif entlastet ab 1. April hunderttausende Haushalte

Wien (OTS) -

Mit 1. April 2026 tritt in Österreich der Strom-Sozialtarif in Kraft. Er deckelt für über eine halbe Million Menschen in Österreich den Netto-Strompreis auf 6 Cent pro Kilowattstunde. Ein durchschnittlicher Haushalt spart sich so rund 300 Euro pro Jahr. Für SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll ist der Sozialtarif ein echter Gamechanger: „Leistbare Energie ist eine Frage der Gerechtigkeit. Niemand soll sich entscheiden müssen, ob er heizt oder isst. Mit dem Sozialtarif entlasten wir gezielt jene Menschen, die ohnehin jeden Cent zweimal umdrehen müssen“, so Schroll. ****

Der Sozialtarif ist Teil des seit Jahresbeginn in Kraft getretenen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG). Finanziert wird der Sozialtarif nicht etwa von den Steuerzahler:innen, sondern von den Energieunternehmen selbst. Anspruchsberechtigt sind all jene Personen, die aufgrund ihres niedrigen Einkommens vom ORF-Beitrag befreit sind und zusätzlich eine soziale Leistung beziehen, etwa Pflegegeld, Pensionen, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung oder Sozialhilfe.

Die Preisgarantie gilt für die ersten 2.900 Kilowattstunden pro Jahr. Begünstigte Haushalte mit mehr als drei Personen erhalten zusätzlich pro Person einen Pauschalbetrag von 52,5 Euro im Jahr. Wer sehr stromintensive medizinische Geräte (z.B. Beatmungsgeräte) zu Hause hat, kann einen zusätzlichen Pauschalbetrag beim Wirtschaftsministerium beantragen.

Der Sozialtarif wirkt auch preisdämpfend auf die generelle Inflation, die aufgrund des Iran-Krieges und des damit verbundenen, weltweiten Energiepreis-Schocks wieder anzieht. „Wir können weder den Krieg noch Trumps Politik oder die weltweiten Öl- und Gaspreise beeinflussen. Wir können aber das tun, was hier in Österreich möglich und richtig ist. Der Sozialtarif ist ein großer Erfolg im Kampf gegen die Teuerung. Wir machen Schritt für Schritt weiter“, so Schroll.

SERVICE– Mehr Informationen zum Sozialtarif gibt es auf der Website der SPÖ unter: https://www.spoe.at/massnahmen-gegen-teuerung-oesterreich/#sozialtarif

(Schluss) mf/lw