  • 31.03.2026, 13:16:32
  • /
  • OTS0119

BM Holzleitner: Europa braucht Innovation und Souveränität, aber auch klare soziale Regeln

Wien (OTS) - 

Beim heutigen informellen Treffen der Ministerinnen und Minister der EU, EFTA-Staaten sowie UK unter dem Ratsvorsitz Zyperns, das aufgrund der geopolitischen Lage virtuell stattfand, wurde über Maßnahmen zur Stärkung des Innovationsstandorts Europa und über Vereinfachungen zur Gründung innovativer Unternehmen in Europa diskutiert.

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, betont: „Die Idee, Unternehmensgründungen in Europa einfacher, schneller und günstiger zu machen, ist grundsätzlich zu begrüßen. Europa muss ein Kontinent sein, in dem Innovation, Unternehmertum und Kreativität den nötigen Raum und Freiheit haben. Wir wollen unsere Souveränität sichern, indem zukunftsweisende Forschungsergebnisse in Wirtschaft und Gesellschaft schnell und einfach einfließen und damit unseren Wohlstand und Resilienz stärken.“

Gleichzeitig warnt Holzleitner: „Vereinfachung darf jedoch nicht auf Kosten von Arbeitnehmer:innenrechten, Mitbestimmung oder fairen Wettbewerbsbedingungen gehen. Europa darf kein Markt werden, in dem sich Unternehmen das jeweils schwächste Arbeitsrecht oder die niedrigsten Standards aussuchen können.“

„Wenn wir eine europäische Gesellschaftsform schaffen, dann muss sie auf den Grundprinzipien der Europäischen Union aufbauen: fairer Wettbewerb, soziale Sicherheit, Mitbestimmung und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Europa darf nicht nur ein Binnenmarkt sein, sondern muss auch ein Garant für Wohlstand sein. Das ist der demokratische Wettbewerbsvorteil unseres Kontinents“, so Holzleitner.

Für die weiteren Verhandlungen sei entscheidend, klare Regeln zum Schutz von Arbeitnehmer:innenrechten, Mitbestimmung, Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen festzulegen. Außerdem müsse die österreichische Perspektive von starken, regional verankerten Familienunternehmen berücksichtigt werden.

Holzleitner: „Jetzt haben wir die Chance zu zeigen, wofür Europa steht und wie unser Weg aussieht: Innovation ermöglichen, Souveränität stärken und dabei Verantwortung sichern. Klar ist: Unternehmen kann man künftig in 48 Stunden gründen, Verantwortung trägt man 365 Tage im Jahr.“

Zudem müsse zur Stärkung des Innovationsstandorts Europa das gesamte Potenzial genutzt werden. Frauen sind in Innovationsökosystemen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert, etwa bei Patentanmeldungen oder bei von Frauen geführten Start-ups. Vor diesem Hintergrund begrüßt Holzleitner, dass die Europäische Kommission an einem Aktionsplan für Frauen in Forschung, Innovation und Start-ups arbeitet.

Darüber hinaus betont Holzleitner die Bedeutung eines starken Europäischen Forschungsraums und unterstützt EU-Kommissarin Ekaterina Zaharieva bei ihrem Ziel, einen ambitionierten Vorschlag für den angekündigten ERA Act vorzulegen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Florian Atzmüller
Telefon: +43 664 78092423
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

BM für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Florian Atzmüller
Telefon: +43 664 78092423
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright