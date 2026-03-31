Gemeindebund zum Budgetdefizit 2025: Gemeinden ohne Wien haben Defizit um 25 Prozent verringert

Wien (OTS) -

Die heute von der Statistik Austria veröffentlichten Budgetzahlen 2025 zeichnen ein klares und deutliches Bild beim Maastricht-Defizit. Die österreichischen Gemeinden und Städte ohne die Stadt Wien haben ihr Defizit von 2024 auf 2025 um 25 Prozent reduziert. „Im Vergleich mit den anderen Ebenen waren die Gemeinden und Städte ohne Wien die Sparmeister der Nation. Leider ist die Gesamtdarstellung der Statistik Austria, wo die Stadt Wien als Bundesland auch allen Gemeinden zugerechnet wird, irreführend“, erklärt Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. So zeigt der Blick in die Detailergebnisse des öffentlichen Defizits, dass die Gemeinden am meisten gespart und ihr Defizit von 2024 auf 2025 um 25 Prozent (von -1,2 Milliarden auf -904 Millionen Euro) reduziert haben. Der Bund hat sein Defizit um 9 Prozent und die Länder ohne Wien haben ihr Defizit um 1,2 Prozent reduziert. Die Stadt Wien alleine hat ihr Defizit um mehr als 31 Prozent gesteigert (von -1,8 Milliarden auf -2,37 Milliarden Euro).

„In der Debatte um die Einhaltung des Stabilitätspakt brauchen wir auch Ehrlichkeit in der Darstellung der Zahlen. Seitens der Gemeinden haben wir alles getan, um die Stabilitätspaktkriterien zu erfüllen. Es schmerzt, wenn aufgrund einer irreführenden Darstellung unberechtigte Kritik an den 2.091 Gemeinden ohne Wien geübt wird. Die Gemeinden und Städte ohne Wien sind im letzten Jahr massiv in Vorleistung gegangen und haben ihre Budgets durchforstet und in vielen Bereichen gespart. In vielen Gemeinden wurden Investitionen zurückgestellt, damit es ein Stück mehr budgetären Spielraum gibt“, so Pressl. In diesem Zusammenhang verweist der Gemeindebund-Präsident auch auf den Ausbau und die Stärkung der Kooperation der Gemeinden.