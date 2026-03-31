FPÖ – Darmann: „Kriminalstatistik bestätigt ÖVP als Einwanderungspartei – Asylpolitik ist krachend gescheitert!“

Wien (OTS) -

Als „erschütterndes Zeugnis des Totalversagens der schwarz-rot-pinken Bundesregierung“ bezeichnete heute der freiheitliche Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann die präsentierte Kriminalstatistik für das Jahr 2025. Insbesondere der Umstand, dass fast die Hälfte aller Tatverdächtigen keinen österreichischen Pass besitzt, sei eine direkte Folge der verfehlten Asyl- und Zuwanderungspolitik der letzten Jahre. „Diese Zahlen sind keine bloße Statistik, sie sind der Beleg dafür, dass diese Regierung und allen voran die ÖVP die Sicherheit der eigenen Bevölkerung auf dem Altar einer verantwortungslosen Willkommenskultur geopfert hat. Jahrelang haben wir Freiheitliche vor der importierten Kriminalität gewarnt, jetzt haben wir den Scherbenhaufen schwarz auf weiß. ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne haben Österreich unsicherer gemacht“, so Darmann.

Für den FPÖ-Sicherheitssprecher sei es an Zynismus kaum zu überbieten, wenn ÖVP-Innenminister Karner von „Trends und Auffälligkeiten“ spreche, anstatt die Wahrheit zu benennen: „Ein Ausländeranteil von 47,7 Prozent bei den Tatverdächtigen ist kein ‚Trend‘, sondern eine Katastrophe mit Ansage! Das ist das direkte Ergebnis einer Politik der offenen Tore, die Kriminelle aus aller Welt anlockt und anständige Bürger im Stich lässt. Während die Systemparteien von gelungener Integration faseln, explodiert die Kriminalität durch Zuwanderer aus Kulturkreisen, die unseren Rechtsstaat und unsere Werte mit Füßen treten. Die präsentierten Zahlen bestätigen eindeutig die ÖVP als Einwanderungspartei, die weder die Grenzen schließt noch abschiebt – im Gegenteil, die Tore sind weit offen!“

Besonders alarmierend sei für Darmann die Entwicklung bei der Jugendkriminalität, wo sich die Anzeigen bei den 10- bis 14-Jährigen seit 2021 fast verdoppelt hätten und über die Hälfte der Tatverdächtigen ausländische Wurzeln habe. „Hier wächst eine Generation von jungen, gewaltbereiten Straftätern heran, die unseren Staat verachten. Das ist eine tickende Zeitbombe, die durch eine jahrelange, völlig verfehlte Integrations- und Gesellschaftspolitik gezündet wurde. Anstatt Probleme zu lösen, hat man sie mit Unsummen an Steuergeld zugedeckt und Parallelgesellschaften gefördert, in denen das österreichische Gesetz nichts mehr zählt“, kritisierte Darmann.

Anstatt die katastrophalen Zahlen zu beschönigen, müsse die Regierung endlich handeln. „Wir brauchen nicht noch mehr ‚Schwerpunktaktionen‘ und leere Ankündigungen, sondern einen radikalen Kurswechsel in der Sicherheits- und Asylpolitik. Es braucht eine ‚Festung Österreich‘ mit lückenlosem Grenzschutz, einen sofortigen Asylstopp und eine konsequente Abschiebeoffensive für alle kriminellen Ausländer, Scheinasylanten und illegalen Einwanderer. Wer das Gastrecht missbraucht und straffällig wird, hat sein Recht, bei uns zu sein, verwirkt und muss unser Land umgehend verlassen!“, stellte Darmann klar.