  • 31.03.2026, 10:55:32
  • /
  • OTS0080

Medieneinladung: Gewaltpräventionstagung „Tatort Arbeitsplatz – NED mit uns!“

Tagung der Initiative Tatort Arbeitsplatz: Strategien gegen Gewalt, Hass und Mobbing am Arbeitsplatz

DIESE AUSSENDUNG WURDE KORRIGIERT
NEUFASSUNG IN AUSSENDUNG OTS_20260331_OTS0086

Wien (OTS) - 

Veranstaltung: Tatort Arbeitsplatz – NED mit uns!

Wann: Mittwoch, 8. März 2026, 9:30 bis 16 Uhr (Check-in ab 8:30)

Wo: ÖGB-Haus Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Veranstalter: AK Wien, GÖD, GPA, ÖGB, vida, Weisser Ring

Gewalt und Mobbing am Arbeitsplatz sind ernstzunehmende Probleme mit weitreichenden Folgen für Betroffene, Organisationen und Gesellschaft. Sie beeinträchtigen nicht nur die psychische und physische Gesundheit der Beschäftigten, sondern auch die Zusammenarbeit, Leistungsfähigkeit und das Arbeitsklima.

Bei dieser Fachtagung werden aktuelle Erkenntnisse, praxisnahe Ansätze und wirksame Präventions- und Interventionsstrategien vorgestellt und diskutiert. Die Veranstalter wollen Mut machen, Wissen stärken und Strategien vermitteln, um für Respekt, Würde und sichere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Denn wir alle sind Teil der Lösung!

Die Gewerkschaft vida lädt gemeinsam mit AK Wien, ÖGB, GPA, GÖD und dem Weissen Ring zur Gewaltpräventionstagung „Tatort Arbeitsplatz – NED mit uns!“ ein. Hochkarätige Expert:innen und Praktiker:innen diskutieren über Prävention, Opferschutz und den Umgang mit Gewalt, während Best-Practice-Beispiele Mut machen, aktiv zu werden.

Programm-Highlights:

- Eröffnungspanel mit Helmut Gruber (AK Wien, Vizepräsident), Helene Schuberth (ÖGB-Bundesgeschäftsführerin), Roman Hebenstreit (vida-Vorsitzender), Eckehard Quin (GÖD-Vorsitzender), Agnes Streissler-Führer (GPA, Stv. Bundesgeschäftsführerin) und Claudia Mikosz (Geschäftsführerin WEISSER RING).

- Keynote von Sektionsleiter Dr. Martin Gruber-Risak (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)

Weitere Keynotes am Nachmittag zu den Themen „ILO 190 weitergedacht: Vom Meilenstein zum Kulturwandel“ (Ruth Ettl, AK Wien) und „Gekränkt, Gehackt, Gefährdet. Die unsichtbaren Täter im Arbeitsalltag“ (u.a. Jörg Kohlhofer, Kriminalprävention, LPD Wien).

- Panel „Wenn Arbeit weh tut: Wie umgehen mit Hass, Gewalt und Diskriminierung“

- Workshops mit Expert:innen aus Gesundheits-, Bildungs- und Sicherheitsbereichen zu den Schwerpunkten: „Lösungsansätze bei Mobbing oder Konflikten“, „Sicher in Dienstleistungsberufen“, „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“, „Hass im Netz und Diskriminierung“, „Sicherheit, Gesundheit und Pflege“.

- Infostände & Vernetzungsmöglichkeiten

Medienvertreter:innen sind zur Tagung herzlich eingeladen! Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida Öffentlichkeitsarbeit
Hansjörg Miethling
Telefon: +43 664 6145 733
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida Öffentlichkeitsarbeit
Hansjörg Miethling
Telefon: +43 664 6145 733
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright