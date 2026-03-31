Medieneinladung: Gewaltpräventionstagung „Tatort Arbeitsplatz – NED mit uns!“

Wien (OTS) -

Veranstaltung: Tatort Arbeitsplatz – NED mit uns!

Wann: Mittwoch, 8. März 2026, 9:30 bis 16 Uhr (Check-in ab 8:30)

Wo: ÖGB-Haus Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Veranstalter: AK Wien, GÖD, GPA, ÖGB, vida, Weisser Ring

Gewalt und Mobbing am Arbeitsplatz sind ernstzunehmende Probleme mit weitreichenden Folgen für Betroffene, Organisationen und Gesellschaft. Sie beeinträchtigen nicht nur die psychische und physische Gesundheit der Beschäftigten, sondern auch die Zusammenarbeit, Leistungsfähigkeit und das Arbeitsklima.

Bei dieser Fachtagung werden aktuelle Erkenntnisse, praxisnahe Ansätze und wirksame Präventions- und Interventionsstrategien vorgestellt und diskutiert. Die Veranstalter wollen Mut machen, Wissen stärken und Strategien vermitteln, um für Respekt, Würde und sichere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Denn wir alle sind Teil der Lösung!

Die Gewerkschaft vida lädt gemeinsam mit AK Wien, ÖGB, GPA, GÖD und dem Weissen Ring zur Gewaltpräventionstagung „Tatort Arbeitsplatz – NED mit uns!“ ein. Hochkarätige Expert:innen und Praktiker:innen diskutieren über Prävention, Opferschutz und den Umgang mit Gewalt, während Best-Practice-Beispiele Mut machen, aktiv zu werden.

Programm-Highlights:

- Eröffnungspanel mit Helmut Gruber (AK Wien, Vizepräsident), Helene Schuberth (ÖGB-Bundesgeschäftsführerin), Roman Hebenstreit (vida-Vorsitzender), Eckehard Quin (GÖD-Vorsitzender), Agnes Streissler-Führer (GPA, Stv. Bundesgeschäftsführerin) und Claudia Mikosz (Geschäftsführerin WEISSER RING).

- Keynote von Sektionsleiter Dr. Martin Gruber-Risak (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)

Weitere Keynotes am Nachmittag zu den Themen „ILO 190 weitergedacht: Vom Meilenstein zum Kulturwandel“ (Ruth Ettl, AK Wien) und „Gekränkt, Gehackt, Gefährdet. Die unsichtbaren Täter im Arbeitsalltag“ (u.a. Jörg Kohlhofer, Kriminalprävention, LPD Wien).

- Panel „Wenn Arbeit weh tut: Wie umgehen mit Hass, Gewalt und Diskriminierung“

- Workshops mit Expert:innen aus Gesundheits-, Bildungs- und Sicherheitsbereichen zu den Schwerpunkten: „Lösungsansätze bei Mobbing oder Konflikten“, „Sicher in Dienstleistungsberufen“, „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“, „Hass im Netz und Diskriminierung“, „Sicherheit, Gesundheit und Pflege“.

- Infostände & Vernetzungsmöglichkeiten

Medienvertreter:innen sind zur Tagung herzlich eingeladen! Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.