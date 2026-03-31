Mair: Fachkräfte sichern, Lehre aufwerten, demografischem Wandel aktiv begegnen

Wien (OTS) -

“Österreich steht vor einer tiefgreifenden strukturellen Herausforderung: Der demografische Wandel trifft auf einen bereits spürbaren Fachkräftemangel. Deswegen ist es wichtig, die duale Ausbildung nachhaltig zu stärken, die Attraktivität der Lehre zu erhöhen und damit die Fachkräftebasis langfristig zu sichern”, so ÖVP-Lehrlingssprecher Abg. Klaus Mair heute, Dienstag. Sein Ziel ist die weitere Attraktivierung des Lehrberufs. Dazu führt der Abgeordnete zahlreiche Gespräche unter anderem mit Unternehmen und Expertinnen und Experten.

Mair ortet einen steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften in Handwerk, Technik, Industrie, Tourismus und Gewerbe – “Branchen, die das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft bilden” und begründet dies mit folgenden Zahlen: “Die geburtenstarken Jahrgänge erreichen in den kommenden Jahren das Pensionsalter. Während aktuell auf eine Person über 65 noch rund drei Personen im erwerbsfähigen Alter kommen, wird dieses Verhältnis bis 2050 auf etwa zwei zu eins sinken. Regional sinkt zudem die Zahl der Jugendlichen deutlich, und die Geburtenrate liegt mit rund 1,29 Kindern pro Frau auf einem historischen Tiefstand.”



Lehre als Schlüssel zur Fachkräftesicherung

Ein wirksames Instrument zur Sicherung qualifizierter Fachkräfte im Inland ist laut Mair die Lehre – “zugleich auch eine der effizientesten Ausbildungsformen. Betriebe investieren pro Lehrling insgesamt zwischen 25.000 und 30.000 Euro in die Ausbildung. Diese Investitionen kommen nicht nur den Unternehmen, sondern auch der öffentlichen Hand zugute: Bereits während der Lehrzeit fließen jährlich rund 1.616 Euro pro Lehrling in Form von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer an den Staat zurück.” Die betriebliche Lehrstellenförderung spiele dabei eine zentrale Rolle.



Ausbildung weit über Fachwissen hinaus

“Neben der fachlichen Qualifikation leisten Ausbildungsbetriebe einen unverzichtbaren gesellschaftlichen Beitrag. Sie begleiten junge Menschen in einer entscheidenden Lebensphase, fördern Persönlichkeitsentwicklung, soziale Kompetenzen und Integration in die Arbeitswelt. Die Lehre ist damit nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein sozialer Stabilitätsfaktor.”

“Die Sicherung von Fachkräften entscheidet maßgeblich über die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich. Eine starke, moderne und attraktive Lehre ist daher nicht nur bildungspolitisch, sondern auch wirtschafts- und sozialpolitisch von zentraler Bedeutung. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und die Volkspartei bleiben mit der Industriestrategie und in Hinblick auf Schlüsseltechnologien diesbezüglich weiter starke und verlässliche Partner", schloss Mair. (Schluss)