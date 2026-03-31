Schwarz/Grüne: Steigende Inflation ist die Folge von falscher Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung

Wien (OTS) -

„Der aktuelle Anstieg der Inflation ist kein Zufall, sondern die direkte Folge einer verfehlten Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung. Statt aus den vergangenen Krisen zu lernen, hat die Bundesregierung Klimaschutzmaßnahmen gekürzt, E-Autos verteuert, den Umstieg auf klimafreundliche Technologien ausgebremst und gleichzeitig neue klimaschädliche Subventionen eingeführt. Das ist weder gerecht noch klimafreundlich. Die Bundesregierung hat darauf spekuliert, dass der nächste Preisschock durch fossile Energien länger nicht kommen wird – diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Die höheren Preise dafür zahlen jetzt alle Menschen in Österreich“, sagt Jakob Schwarz, Budgetsprecher Grünen.

„Während die angebliche Stocker-Formel der Realität nicht standhält und Vizekanzler Andreas Babler diese Entwicklung schönredet, spüren die Menschen die steigenden Preise ganz real im Alltag. Österreich macht sich weiter abhängig von teuren Öl- und Gasimporten und ist internationalen Krisen – wie aktuell dem Iran-Krieg – schutzlos ausgeliefert. Statt vorausschauend zu handeln, bleibt nur mehr die Hoffnung auf sinkende Weltmarktpreise. Das ist energiepolitisch kurzsichtig und wirtschaftlich riskant. Was es jetzt braucht, ist ein konsequenter Ausbau erneuerbarer Energien, leistungsfähiger Netze und gezielte Investitionen in Energieeffizienz“, so Schwarz.

„Dass es auch anders geht, haben wir Grüne in Regierungsverantwortung gezeigt: Wir haben den Umstieg auf erneuerbare Energien massiv vorangetrieben und Investitionen in Energieeffizienz angekurbelt. Das hat nicht nur Arbeitsplätze in Österreich geschaffen, sondern auch die Versorgungssicherheit gestärkt. Allein durch die Förderung des Heizungstauschs sind heute rund 200.000 Haushalte deutlich weniger von steigenden Gaspreisen betroffen. Dieser Weg muss jetzt konsequent weitergegangen werden – statt ihn weiter auszubremsen“, betont Schwarz.