- 31.03.2026, 10:42:02
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AVISO: NEOS-PK: Echte Reformen statt Inseldenken für Österreichs Gemeinden! Morgen, 01.04., 10.00 Uhr
mit Generalsekretär Douglas Hoyos und Kommunalsprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher.
Die aktuellen Zahlen zu den Gemeindefinanzen machen deutlich, dass viele Gemeinden unter erheblichem finanziellem Druck stehen. Generalsekretär Douglas Hoyos und Kommunalsprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher nehmen die neuen Daten zum Anlass, um die Lage einzuordnen und Reformvorschläge für eine nachhaltige Stärkung der Gemeinden zu präsentieren.
Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.
AVISO: NEOS-PK: Echte Reformen statt Inseldenken für Österreichs Gemeinden! Morgen, 01.04., 10.00 Uhr
Datum: 01.04.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: NEOSphäre
Am Heumarkt 7
1030 Wien
Österreich
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