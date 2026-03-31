Wien (OTS) -

Die aktuellen Zahlen zu den Gemeindefinanzen machen deutlich, dass viele Gemeinden unter erheblichem finanziellem Druck stehen. Generalsekretär Douglas Hoyos und Kommunalsprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher nehmen die neuen Daten zum Anlass, um die Lage einzuordnen und Reformvorschläge für eine nachhaltige Stärkung der Gemeinden zu präsentieren.

Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

AVISO: NEOS-PK: Echte Reformen statt Inseldenken für Österreichs Gemeinden! Morgen, 01.04., 10.00 Uhr

Datum: 01.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: NEOSphäre

Am Heumarkt 7

1030 Wien

Österreich

URL: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams