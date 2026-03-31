Teuerungswelle brechen: ÖGB-Kemperle fordert sofortigen Schutz für Pensionist:innen!

Wien (OTS) -

„Wir sind froh, dass mit der Spritpreisbremse ab morgen ein wichtiger Schritt gegen die Teuerung gesetzt wurde. Gerade Pensionist:innen leiden besonders unter den hohen Energiepreisen. Die neue Energiekrise darf nicht zur Schuldenfalle für Pensionist:innen werden,“ so ÖGB Bundespensionist:innenvorsitzende Monika Kemperle.

Besonders ältere Menschen mit kleinen Pensionen geraten durch die Preisexplosionen in vielen Bereichen immer stärker unter Druck. „Wenn alles teurer wird, aber gleichzeitig über geringere Pensionsanpassungen diskutiert wird, dann geht sich das irgendwann einfach nicht mehr aus. Alter darf kein Armutsrisiko werden!“ Kemperle warnt davor, dass sich die aktuelle Energiekrise zu einer Schuldenfalle entwickelt: „Niemand darf im Alter Angst haben müssen, ob er sich das Heizen oder das tägliche Leben noch leisten kann.“

Für die ÖGB-Bundespensionist:innenvorsitzende ist daher klar: „Jetzt braucht es von Seiten der Politik beherztes Eingreifen – nicht irgendwann, sondern sofort.“

Konkret fordert sie:

Klare Grenzen für Übergewinne von Energie- und Ölkonzernen , damit die Krise nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen wird

, damit die Krise nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen wird Strenge und laufende Kontrolle der Preise durch die Preiskommission und der Bundeswettbewerbsbehörde

durch die Preiskommission und der Bundeswettbewerbsbehörde Ein Energie-Krisenmechanismus für Strom und Wärme

„Die Politik darf jetzt nicht zuschauen. Sie muss handeln – entschlossen und im Sinne der Menschen. Denn die Pensionist:innen haben sich ein Leben lang ihren Lebensstandard erarbeitet. Sie verdienen Sicherheit – auch in Zeiten der Krise“, schließt Kemperle.