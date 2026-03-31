FPÖ – Darmann: „ÖVP-Innenministerium ist ein Sicherheitsrisiko – Anschlagsgefahr bei Großevents steigt!“

Wien (OTS) -

Der vereitelte Terroranschlag im Jahr 2024 auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien hätte eigentlich ein alarmierendes Signal dafür sein müssen, dass für private Sicherheitsfirmen endlich einheitliche Sicherheits- und Qualitätsstandards eingeführt werden hätten müssen. Im selben Jahr, am 13. August, beschloss der Nationale Sicherheitsrat (NSR), dass ÖVP-Innenminister Karner ebensolche Standards schaffen sollte.

„Geschehen ist laut aktuellen Medienberichten nichts. Es gibt nach wie vor keine Standards, weder in der Ausbildung noch entsprechende Überprüfungen des Personals durch die Behörden. In Anbetracht des nahenden Eurovision Song Contest (ESC) und der immer weiter wachsenden Radikalisierung durch importierten Terrorismus der letzten Jahre sowie des eskalierten Nahost-Konflikts sitzt Österreich nun auf einem Pulverfass“, so heute der freiheitliche Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann.

Das sei grob fahrlässig. Anstatt einen verbindlichen Rechtsrahmen zu schaffen, überlasse man die Sicherheit von Hunderttausenden Menschen bei Großevents dem freien Spiel des Marktes. „Es drängt sich der Verdacht auf, dass die ÖVP und mit ihr Innenminister Karner die Billiglohnbranche schützen wollen. Höhere Standards würden dieses Geschäftsmodell gefährden, das auf niedrigen Kollektivverträgen und oft mangelhafter Qualifikation aufgebaut ist. Diese schwarze Klientelpolitik ist ein Spiel mit dem Feuer!“, so Darmann.

„Das Fehlen einheitlicher Qualitätsstandards für private Sicherheitsfirmen ist eine tickende Zeitbombe. Während die Terrorgefahr steigt, schaut die Regierung tatenlos zu und macht Großveranstaltungen zum unkalkulierbaren Sicherheitsrisiko. Es braucht endlich strenge Regeln, denn die Sicherheit der Österreicher darf keinem Preisdumping zum Opfer fallen. Dieses verantwortungslose Chaos muss sofort beendet werden. Es zeigt sich einmal mehr: Nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl und einer freiheitlichen Sicherheitsdoktrin wird dem Schutz der eigenen Bevölkerung wieder jener Stellenwert eingeräumt, der ihm gebührt!“, betonte der freiheitliche Sicherheitssprecher, der entsprechende parlamentarische Anfragen ankündigte.