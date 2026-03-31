ARBÖ: Ende der österreichischen Osterferien trifft auf deutschen Ferienstart

Wien (OTS) -

Der Start der Osterferien und ihr Ende werden am Osterwochenende laut ARBÖ für Staus und lange Verzögerungen auf den Transitrouten im Land sorgen. Ausschlaggebend dafür ist die Überlagerung mehrerer Reisewellen. Zwei Konzerte in Graz und Innsbruck sorgen für zusätzlichen Verkehr.

In Österreich enden die Osterferien am Ostermontag, 06.04. Gleichzeitig laufen sie in Bremen und Niedersachsen noch bis Dienstag, 07.04., während sie im Saarland und in Thüringen an diesem Tag erst beginnen. In Sachsen beginnen die Osterferien bereits am Freitag, 03.04. Damit treffen Heimreiseverkehr, neuer Urlaubsverkehr und klassischer Oster-Ausflugsverkehr aufeinander.

Der Samstag, 04.04., wird vor allem durch Anreiseverkehr in Richtung Süden und in die heimischen Tourismusregionen, vor allem in die Skigebiete, geprägt sein. Am Ostermontag, 06.04., ist hingegen mit einer ausgeprägten Rückreisewelle aus den Ausflugsgebieten und Kurzurlaubsdestinationen zu rechnen. Bei frühlingshaftem Wetter dürfte starker Ausflugsverkehr einsetzen, was vor allem am Nachmittag und frühen Abend zu zusätzlichen Verzögerungen in Richtung Ballungsräume führen kann.

Die ARBÖ-Verkehrsexperten rechnen am Samstag vom frühen Vormittag bis in den Nachmittag auf den folgenden Strecken mit den längsten Verzögerungen:

Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg

Tauernautobahn (A10), zwischen Salzburg und dem Knoten Pongau sowie vor der Mautstelle St. Michael

Südautobahn (A2), im Bereich Villach

Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus sowie vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel

Inntalautobahn (A12), im Großraum Innsbruck und vor den Ausfahrten zu den Skitälern

Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg und im Baustellenbereich der Luegbrücke

Am Ostermontag wird auf den folgenden Strecken ein langer Geduldsfaden ein guter Reisebegleiter sein:

Westautobahn (A1), vor der Grenze Walserberg, rund um Linz und zwischen St. Pölten und Wien

Südautobahn (A2), rund um Graz, Klagenfurt, Villach und Wien

Ostautobahn (A4), zwischen dem Knoten Schwechat und Wien

Pyhrnautobahn (A9), rund um Graz, vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie vor der Tunnelkette Klaus

Inntalautobahn (A12), rund um Innsbruck und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden

Brennerautobahn (A13), vor der Baustelle Luegbrücke und der Mautstelle Schönberg

Autópálya Budapest–Hegyeshalom (M1), vor der Grenze Nickelsdorf in Ungarn

Avtocesta Ljubljana–Jesenice (A2), vor dem Karawankentunnel

„Das Einsetzen des Reiseverkehrs am Nachmittag des Ostermontags ist erfahrungsgemäß nicht unwesentlich vom Wetter abhängig. Je schlechter das Wetter, desto früher setzt die Rückreisewelle ein, je schöner das Wetter, desto später“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

„The World of Hans Zimmer – The Immersive Symphony“ sorgt für Staus in Graz und Innsbruck

Die Show „The World of Hans Zimmer – The Immersive Symphony“ gastiert in der Karwoche zweimal in Österreich. Am 04.04. werden sich tausende Fans die Musik eines der berühmtesten Filmkomponisten nicht entgehen lassen. Ab 19.30 Uhr werden unter anderem Stücke wie „King Arthur“ und „The Dark Knight“ in der Olympiahalle Innsbruck zu hören sein. Einen Tag später macht die Tournee in der Grazer Stadthalle ebenfalls ab 19.30 Uhr Station.

In beiden Städten werden vermutlich viele der Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. In der Tiroler Landeshauptstadt wird es vor dem Beginn und nach dem Ende des Konzerts sehr wahrscheinlich auf der Amraser Straße, der Burgenlandstraße, der Olympiabrücke, der Olympiastraße sowie der Resselstraße stauen. Auch die Parkplatzsuche könnte aufgrund der begrenzten Parkplatzkapazitäten zur Geduldprobe ausarten. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder eine frühe Anreise wird empfohlen. Die Linien J, K, M, T und 505 der Innsbrucker Verkehrsbetriebe halten in der Nähe der Olympiahalle. Das Eintrittsticket gilt als Kombiticket für den öffentlichen.

In der steirischen Metropole ist rund um die Stadthalle mit starkem Besucherandrang zu rechnen. Staugefahr besteht insbesondere am Zubringer Liebenau (A2) sowie auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Münzgrabenstraße, der Fröhlichgasse und im Bereich Messeplatz. Auch wenn am Wochenende keine flächendeckende Kurzparkzone gilt, ist im Umfeld mit starkem Parkdruck zu rechnen. Als Stellplatz-Alternativen können die Tiefgarage Andreas-Hofer-Platz, die Tiefgarage Kastner & Öhler und die Kunsthausgarage gelten. Öffentlich ist die Grazer Stadthalle mit den Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 gut erreichbar.

Wer flexibel ist, meidet den Freitagabend und Samstag für die Anreise in den Osterurlaub sowie den Ostermontag als Rückreisetag. Wenn das nicht möglich ist, gilt an allen drei Tagen: Fahren Sie entweder in den Morgenstunden bzw. am frühen Vormittag oder am späteren Abend. Konzertbesuchern raten wir zur frühzeitigen Anreise und/oder zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel“, so die Experten des ARBÖ-Informationsdienstes abschließend.

(Schluss)