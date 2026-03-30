  • 30.03.2026, 18:34:02
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BM Holzleitner begrüßt Rückkehr des Vereinigten Königreichs zu Erasmus+

Wien (OTS) - 

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, begrüßt, dass der Rat heute den Weg für die Wiederaufnahme des Vereinigten Königreichs in das Erasmus+-Programm freigemacht hat: „Die Rückkehr des Vereinigten Königreichs zu Erasmus+ ist eine sehr gute Nachricht für Studierende, Forschende und Hochschulen in ganz Europa. Wissenschaft, Bildung und Austausch leben von internationalen Kooperationen und persönlichen Begegnungen.“

„Gerade das Vereinigte Königreich ist für viele Studierende ein besonders attraktiver Studien- und Forschungsstandort. Dass der Austausch nun wieder erleichtert wird, schafft neue Chancen für junge Menschen, internationale Erfahrungen zu sammeln, neue Perspektiven kennenzulernen und Europa als gemeinsamen Wissenschafts- und Forschungsraum zu erleben“, so Holzleitner.

Holzleitner unterstreicht: „Erasmus ist eines der erfolgreichsten europäischen Programme. Jeder Austausch stärkt nicht nur Bildung und Wissenschaft, sondern auch das Verständnis zwischen Ländern und Menschen.“

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Florian Atzmüller
Telefon: +43 664 78092423
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