SPÖ-Heide: Erasmus nach Großbritannien kommt zurück!

Wien (OTS) -

Heute hat der Rat der Europäischen Union der Teilnahme des Vereinigten Königreichs im europäischen Erasmus+-Programm ab 1. Januar 2027 zugestimmt. Die Entscheidung gilt zunächst für ein Jahr. Ab 2028 wird der neue mehrjährige Finanzrahmen der EU geltend, der noch verhandelt werden muss. SPÖ-Europaabgeordneter und Kultursprecher der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Hannes Heide, sieht einen großen Schritt: „Heute ist auf europäischer Seite die wichtige politische Entscheidung gefallen, sich dem Vereinigten Königreich endlich wieder annähern zu wollen und den Austausch junger Menschen auch nach dem Brexit weiter zu fördern. Zugleich bringt die Entscheidung große Chancen mit sich. Das Vereinigte Königreich war eines der beliebtesten Zielländer für den Erasmus-Austausch aus dem Rest Europas. Es sind erfreuliche Nachrichten, dass Jugendliche auf beiden Seiten wieder die Möglichkeit haben werden, von Erasmus+ zu profitieren. Ab 2027 können somit auch österreichische Studierende oder Auszubildende im Rahmen ihrer Ausbildung wieder Erfahrungen in London, Edinburgh oder Glasgow sammeln. Die hohen Studiengebühren in Großbritannien und die fehlende finanzielle Unterstützung durch die Erasmus-Förderungen haben das für viele junge Europäer:innen in den letzten Jahren unmöglich gemacht. Somit sorgen wir dafür, dass alle jungen Menschen künftig, egal mit welchem Geldbeutel, wieder die zahlreichen renommierten Universitäten und Bildungseinrichtungen in Großbritannien besuchen können und insbesondere eine erstklassige Weiterbildung in der englischen Sprache erwerben können.“ ****

Heide ergänzt: „Heute wachsen wir wieder ein Stück näher mit unseren Nachbarn zusammen und setzen den Startschuss für eine engere Kooperation in der Zukunft. Jetzt heißt es diesen Aufwind zu nutzen, um bei Creative Europe und AgoraEU Dampf zu machen und somit auch bei der Förderung von Kunst und Kultur wieder eine engere Zusammenarbeit zu schaffen.“ (Schluss) ff