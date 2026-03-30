FPÖ – Schuch-Gubik: „Nicht einmal eigene NEOS-Abgeordnete stehen noch hinter dieser Regierung!“

Wien (OTS) -

„Wenn ein NEOS-Abgeordneter den eigenen Staatssekretär öffentlich attackiert und ihm vorwirft, vergessen zu haben, wofür er gewählt wurde, zeigt das den völligen Zerfall der Verlierer-Ampel. Selbst innerhalb der eigenen Partei bröckelt bereits jede Unterstützung“, erklärte die FPÖ-Nationalratsabgeordnete und FPÖ-Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik angesichts der heftigen Kritik auf X des NEOS-Abgeordneten Nikolaus Scherak am eigenen Staatssekretär Schellhorn.

Besonders bemerkenswert sei, dass die Kritik mittlerweile immer öfter aus den eigenen Reihen komme: „Offenbar haben inzwischen selbst Abgeordnete der Regierungsparteien erkannt, dass diese Bundesregierung völlig überfordert und am Ende ist. Diese Regierung ist nicht nur inhaltlich gescheitert – sie zerlegt sich mittlerweile auch noch selbst. Staatssekretär Schellhorn sollte sich angesichts dieser massiven Kritik – die inzwischen sogar aus den eigenen Reihen kommt - selbst hinterfragen und zurücktreten und am besten gleich seine Regierungskollegen mitnehmen“, so Schuch-Gubik.

„Österreich braucht endlich wieder Stabilität, Verlässlichkeit und eine Politik im Interesse der eigenen Bevölkerung – nicht eine Regierung, die sich in internen Streitereien verliert und das Vertrauen der Menschen verspielt. Der einzige ehrliche Ausweg aus diesem Chaos sind rasche Neuwahlen“, so Schuch-Gubik abschließend.