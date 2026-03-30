SPÖ-Silvan: Neue Regeln für Nikotinprodukte sind wichtiger Schritt für Jugend- und Gesundheitsschutz

Wien (OTS) -

SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan begrüßt die neuen Regelungen für den Verkauf von Nikotinbeuteln und E-Liquids, die mit 1. April in Kraft treten. „Mit der Einbindung dieser Produkte in das Tabakmonopolgesetz wird endlich Schluss gemacht mit dem bisherigen Wildwuchs im Vertrieb. Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt im Sinne des Gesundheits- und Jugendschutzes“, so der Gesundheitssprecher der SPÖ. ****

Besonders hervorzuheben sei, dass der Verkauf künftig klar geregelt und auf kontrollierte Vertriebswege beschränkt wird. „Gerade bei Produkten mit hohem Nikotingehalt, die ein erhebliches Suchtpotenzial haben und gezielt junge Menschen ansprechen, braucht es klare Regeln statt unkontrollierter Verfügbarkeit“, betont Silvan. Nikotinbeutel dürfen in Zukunft nur noch in Trafiken verkauft werden. E-Liquids können nur noch über Trafiken und Dampfershops (E-Liquid-Fachgeschäfte) mit Lizenz vertrieben werden.

„Jugendschutz und Gesundheitsschutz sind für uns keine Nebensache, sondern zentrale politische Verantwortung. Auch beim vereinbarten Social-Media-Verbot für Kinder bis 14 geht es um die Gesundheit bzw. psychische Gesundheit junger Menschen. Die neuen Regeln für Nikotinprodukte, die bei Jungen stark im Trend sind, sind ein weiterer wichtiger Beitrag, um Jugendliche vor Sucht und gesundheitlichen Risiken zu schützen. (Schluss) ah/ls