Steigende Energiekosten zu befürchten: AK rät zu Preisbindung – diese schützt vor Preissteigerungen bei Strom und Gas

Linz (OTS) -

Die Verwerfungen auf den Energiemärkten und die dadurch bedingten Preissteigerungen sind noch nicht bei den Strom- und Gaskund:innen angekommen. Wie sich die Preise mittel- und langfristig entwickeln werden, lässt sich nicht vorhersagen. Wer jedoch das Risiko steigender Preise über den nächsten Winter hinweg ausschließen will, kümmert sich am besten jetzt um einen günstigen Strom- und Gas-Tarif mit Preisbindung. Im Moment sind die Konditionen noch durchwegs gut.



Kundinnen und Kunden, die bereits eine Preisbindung mit ihrem Lieferanten vereinbart haben, haben keinen Handlungsbedarf. Wer hingegen noch keine Preisbindung hat und eine solche vereinbaren möchte, wendet sich am besten direkt an den Strom- und Gasanbieter, um sich nach den aktuellen Konditionen und nach der Möglichkeit eines Fixpreistarifs mit Preisbindung zu erkundigen. Dadurch werden Konsument:innen vor Erhöhungen des Energiepreises für einen festgelegten Zeitraum geschützt.



Manche Anbieter geben sogar Preisgarantien über zwölf Monate hinaus. Dabei ist zu beachten, dass etwaige Rabatte schon früher auslaufen können und der Preis dadurch steigen kann.



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