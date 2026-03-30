FPÖ – Belakowitsch: „Sonntagsöffnung ist gefährlicher Eingriff in unser Familienleben und unser soziales Gefüge“

Wien (OTS) -

Als „gefährlichen Eingriff in unser Familienleben und unser soziales Gefüge“ kritisierte heute FPÖ-Klubobmannstellvertreterin und freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch die neuerlich aufgeflammte Debatte um die Sonntagsöffnung. „Während sich ÖVP und SPÖ medienwirksam ein Scheingefecht um die Sonntagsöffnung liefern, werden die wirklichen Sorgen der Bürger ignoriert. Dieses unwürdige Schauspiel zeigt einmal mehr, wie weit die Systemparteien von der Lebensrealität der Österreicher entfernt sind. Ob turbokapitalistische Forderungen der ÖVP oder das halbherzige Nein der SPÖ – am Ende des Tages sind es immer die Familien, die hart arbeitenden Arbeitnehmer und die kleinen Unternehmer, die auf der Strecke bleiben“, so Belakowitsch.

Für die freiheitliche Sozialsprecherin sei die Argumentation der ÖVP-Tourismusstaatssekretärin Zehetner, mit einem Probebetrieb während des Song Contests die Wirtschaft anzukurbeln, reine Heuchelei. „Hier geht es nicht um den kleinen Wiener Handel, sondern um die Profitgier internationaler Konzerne. Die ÖVP will den letzten Ruhetag der Woche dem Kommerz und ihrem Klientel opfern und den Druck auf die Handelsangestellten massiv erhöhen. Die angebliche Freiwilligkeit ist doch eine Farce – in Wahrheit würde ein Zwangssystem durch die Hintertür geschaffen, bei dem jene bestraft werden, die ihre verdiente Zeit mit der Familie verbringen wollen“, erklärte Belakowitsch.

„Die SPÖ hat längst jeden Anspruch verloren, eine Arbeiterpartei zu sein. Ihr zögerliches und von interner Uneinigkeit geprägtes Festhalten am Sonntagsverbot ist unglaubwürdig. Man biedert sich dem Arbeitnehmerflügel an, nur um nicht das Gesicht zu verlieren, während man in Wien mit den wirtschaftsliberalen NEOS und im Bund mit NEOS und ÖVP in einer Koalition verharrt, die genau das Gegenteil fordern. Diese Zerrissenheit beweist: Die SPÖ ist keine verlässliche Kraft mehr für die Arbeitnehmer.“

„Die FPÖ ist die einzige Partei, die konsequent für den Schutz des Sonntags als Ruhetag für die Familie, die Traditionen und als wichtigen sozialen Kitt unserer Gesellschaft eintritt. Anstatt über die Zerstörung dieses letzten Refugiums zu debattieren, sollte die Verlierer-Koalition in Bund und der Stadt Wien endlich ihre Hausaufgaben machen und die galoppierende Teuerung, die explodierenden Wohnkosten und den schleichenden Wohlstandsverlust bekämpfen. Wir Freiheitliche werden uns mit aller Kraft gegen diesen Angriff auf die Familien und Arbeitnehmer stemmen und verteidigen den Sonntag als das, was er ist: ein Tag der Erholung und nicht der Ausbeutung!“, stellte Belakowitsch klar.