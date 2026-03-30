E-Control: Sonnenenergie nutzen und Stromkosten senken

Wien (OTS) -

Ab 1. April tritt erstmals der neue Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP) in Kraft. Bis 30. September zahlen Konsument:innen zwischen 10:00 und 16:00 einen um 20% verringerten Arbeitspreis bei den Stromnetzentgelten. „Mit diesem neuen Tarif haben wir eine sehr einfache Möglichkeit geschaffen, um einerseits die eigenen Stromkosten zu reduzieren und andererseits einen Beitrag zur Entlastung der Stromnetze zu leisten.“, betonen die Vorstände der E-Control, Alfons Haber und Michael Strebl.

Voraussetzung dafür ist, dass der Netzbetreiber die Smart Meter Daten viertelstündlich ablesen kann. „Dann erhält man den SNAP ganz automatisch. Konsument:innen, die nicht sicher sind, ob bei ihrem Smart Meter die entsprechende Einstellung passt, können entweder einfach beim Netzbetreiber nachfragen oder im eigenen Kundenportal selbst überprüfen. Dort sollte auch die Aktivierung der Viertelstundenwerte sehr einfach möglich sein.“, empfiehlt Haber.

Maßnahme zur Netzentlastung

Der Ausbau von Photovoltaik geht in Österreich stetig voran. Vor allem in den Sommermonaten kann dies zu einer Belastung des Netzes führen. „Der SNAP soll als Anreiz dienen, täglich benötigte Haushaltstätigkeiten in die Mittagszeit zu verschieben. So kann mehr Strom in der Zeit verbraucht werden, in der auch viel produziert wird.“, so Michael Strebl. Gültig ist der neue Netztarif für Kund:innen auf der Netzebene 7, also Haushalte und kleine Gewerbebetriebe.

Erfolg durch gezielte Verschiebung

„Damit Privathaushalte möglichst stark profitieren können, sollten Geräte so gut es geht in der Mittagszeit verwendet werden. Heutzutage können moderne Waschmaschinen und Geschirrspüler vorprogrammiert werden, um zu den günstigeren Zeiten zu laufen. Haushalte mit einer Wärmepumpe oder einer eigenen E-Autoladestation haben ein noch größeres Einsparungspotenzial.“, so Strebl abschließend.

Weitere Informationen bietet der neue Erklärfilm der E-Control zum SNAP, der seit heute veröffentlicht ist: https://www.e-control.at/erklarfilme