  • 30.03.2026, 08:00:32
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  • OTS0004

Einladung zur KWF-Jahrespressekonferenz

Förderungsbilanz 2025 des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - 

Der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) lädt zur Pressekonferenz:

KWF-Förderungsbilanz 2025

mit

  • LR Sebastian Schuschnig
  • LHStv. Gaby Schaunig
  • Martin Zandonella
  • Roland Waldner

Wann?
Dienstag, 31. März 2026 | 9:00 Uhr

Wo?
Raum Wachstum
Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
Völkermarkter Ring 21
9020 Klagenfurt am Wörthersee

KWF | Presse

Rückfragen & Kontakt

Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
MMag. Karin Scheidenberger
T +43664 859 13 54
E [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KWF

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KWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Rückfragen & Kontakt

Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
MMag. Karin Scheidenberger
T +43664 859 13 54
E [email protected]

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