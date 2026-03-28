  • 28.03.2026, 15:20:02
  • /
  • OTS0017

FPÖ – Belakowitsch: „IOC-Entscheidung zu Geschlechtertests ist längst überfälliger Schritt für Fairness im Frauensport“

„Schutz weiblicher Athletinnen vor Wettbewerbsverzerrung endlich gestärkt“

Wien (OTS) - 

Die freiheitliche Klubobmannstellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch begrüßte heute die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), künftig Gentests zur Feststellung des biologischen Geschlechts von Athletinnen einzuführen, als „längst überfälligen Schritt der Vernunft“. Damit werde endlich ein Riegel vor unfairen Wettbewerbsbedingungen vorgeschoben, denen Sportlerinnen durch die Teilnahme biologischer Männer ausgesetzt gewesen seien, so Belakowitsch.

„Das ist kein Kniefall vor irgendwem, sondern ein entscheidender Schritt hin zu mehr Fairness und zwar gegenüber all jenen Frauen, die jahrelang unter größten Entbehrungen und mit enormem Einsatz für ihre sportlichen Ziele trainiert haben. Es ist unerträglich, dass ihre Leistungen durch ideologisch motivierte Fehlentwicklungen im Sport entwertet wurden. Der Frauensport gehört den Frauen und darf nicht zur ideologischen Spielwiese linker Träumer gemacht werden“, so Belakowitsch, die betonte, dass sich die FPÖ auch weiterhin mit Nachdruck für den Schutz der Rechte von Frauen und für faire Wettbewerbsbedingungen im Sport einsetzen werde.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright