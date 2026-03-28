FPÖ – Belakowitsch: „IOC-Entscheidung zu Geschlechtertests ist längst überfälliger Schritt für Fairness im Frauensport“

Wien (OTS) -

Die freiheitliche Klubobmannstellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch begrüßte heute die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), künftig Gentests zur Feststellung des biologischen Geschlechts von Athletinnen einzuführen, als „längst überfälligen Schritt der Vernunft“. Damit werde endlich ein Riegel vor unfairen Wettbewerbsbedingungen vorgeschoben, denen Sportlerinnen durch die Teilnahme biologischer Männer ausgesetzt gewesen seien, so Belakowitsch.

„Das ist kein Kniefall vor irgendwem, sondern ein entscheidender Schritt hin zu mehr Fairness und zwar gegenüber all jenen Frauen, die jahrelang unter größten Entbehrungen und mit enormem Einsatz für ihre sportlichen Ziele trainiert haben. Es ist unerträglich, dass ihre Leistungen durch ideologisch motivierte Fehlentwicklungen im Sport entwertet wurden. Der Frauensport gehört den Frauen und darf nicht zur ideologischen Spielwiese linker Träumer gemacht werden“, so Belakowitsch, die betonte, dass sich die FPÖ auch weiterhin mit Nachdruck für den Schutz der Rechte von Frauen und für faire Wettbewerbsbedingungen im Sport einsetzen werde.