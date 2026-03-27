  • 27.03.2026, 19:10:32
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  • OTS0124

WKÖ-Fachverband UBIT erfreut über grünes Licht für eigenes Schulfach Informatik und KI

UBIT-Obmann Drexler: „Regierungsbeschluss ist wichtiger Schritt für IT-Ausbildung an Österreichs Schulen“

Wien (OTS) - 

Der Fachverband UBIT sieht in einem eigenständigen Schulfach Informatik und KI in der AHS-Oberstufe eine wichtige Maßnahme zur Stärkung digitaler Kompetenzen im Schulalltag und begrüßt die Einigung der Regierung. Dazu Wilfried Drexler, Obmann im Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT der WKÖ (UBIT): „Die Anpassung des Lehrplans ist für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes ein wichtiger Schritt. Informatik und KI sind Eckpfeiler moderner Ausbildung und entscheidend für die aktive Gestaltung der digitalen Transformation.“

Auch der stellvertretende Obmann und IT-Bildungsbeauftragte Martin Zandonella unterstützt die politischen Pläne: „Wenn wir junge Menschen auf das Leben und eine digitale Arbeitswelt vorbereiten wollen, reicht es nicht, Technologie nur punktuell zu streifen. Echter Informatikunterricht, der sich mit Coding, Cybersicherheit und mehr beschäftigt, ist das Fundament für unsere zukünftigen IT-Fachkräfte.“ Denn die IT-Ausbildung ist mit fortschreitender Digitalisierung zum Rückgrat der modernen Wirtschaft geworden. Die schulische Basisbildung in diesem Bereich ist unerlässlich.

Qualifizierte Fachkräfte im IT-Bereich sind gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten für Unternehmen wichtig. WKÖ-Fachverbandsobmann Wilfried Drexler spricht sich daher für eine praxisnahe Ausgestaltung des Informatikunterrichts unter Einbindung externer IT-Expertise aus. „Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur theoretisch, sondern auch anwendungsorientiert auf die digitale Realität vorbereitet werden“, unterstreicht er. (PWK128/JHR)

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