ÖVP-Gödl: FPÖ-"Sicherheitssprecher" driften endgültig in Absurdität ab

Wien (OTS) -

“Die FPÖ-Abgeordneten Darmann und Maier versuchen, sich im Rahmen einer weiteren blauen Pressekonferenz in Szene zu setzen und tun alles dafür, ihrem großen Vorbild und Anführer Herbert Kickl zu gefallen. Das Einzige, was die FPÖ kann, sind unterirdische Inszenierungen und das Verbreiten von Hirngespinsten. Es ist erschreckend, dass sich die stimmenstärkste Partei Österreichs der verantwortungsvollen Arbeit für Österreich und die Bevölkerung konsequent verweigert und nichts anderes tut, als zu spalten und Angst zu sähen”, so ÖVP-Sicherheitssprecher Ernst Gödl. Die beiden freiheitlichen “Sicherheitssprecher” seien heute endgültig in die Absurdität abgedriftet. Gödl abschließend: “Dass sich dabei gerade Reinhold Maier, ein FPÖ-Polizei-'Personalvertreter' hinstellt und sich als Verfechter der Polizistinnen und Polizisten gibt, ohne selbst auch nur einen Funken zur Sicherheit beizutragen, ist doppelzüngig und beschämend. Man kann nur hoffen, dass weder Maier noch Darmann je für die Sicherheit der Menschen in diesem Land verantwortlich sein werden.” (Schluss)