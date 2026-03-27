Kein Bullshit: COPE bringt die 6. enzyCOPEdie heraus

Wien / Graz (OTS) -

Die enzyCOPEdie ist zurück: Das kompakte Nachschlagewerk mit Augenzwinkern übersetzt seit 2021 Marketing-Buzzwords, Anglizismen und Trendbegriffe in verständliche, humorvolle und praxisnahe Erklärungen – von A wie „A/B-Test" bis Z wie „Zielhierarchie". Die 6. Auflage wurde komplett überarbeitet, erweitert und bringt erstmals ein eigenes KI-Kapitel.

„Anglizismen und Fachjargon sind nicht per se schlecht, sie bündeln oft viel Information in einem Begriff", sagt Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin der COPE Content Performance Group. „Problematisch wird es dort, wo Buzzwords mehr Nebel als Klarheit erzeugen. Mit der enzyCOPEdie holen wir Teams, Management und Kund:innen sprachlich auf denselben Boden."

Fokus KI: Von AI Slop bis Habsburg-Problem

Neu in der 6. Ausgabe ist eine eigenständige KI-Section die neben Begriffen wie „Generative AI" und „AI Agents" auch weniger gängige Termini wie „AI Slop", „Habsburg-Problem" oder „Zero Click Marketing" erklärt. Die COPE-Kreativdirektorinnen Klaudia Thier und Hana Greiner, ihres Zeichens auch zertifizierte KI-Expertin, sowie Chief Client Officer Pierre Greber zeichnen für die inhaltlichen Neuerungen verantwortlich. Das Thema KI gingen sie bewusst mit demselben Augenzwinkern an wie den Rest des Guides.

„Rund um KI entsteht gerade ein ganz neues Vokabular", so Klaudia Thier. „Uns war wichtig, die Begriffe so zu erklären, dass alle sie wirklich verstehen – ohne Tech-Blabla, dafür mit einem Schmunzeln. Wer nach dem Lesen noch AI Slop produziert, ist wirklich selbst schuld."

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Die 6. Ausgabe gibt es ab sofort als gedrucktes oder digitales Booklet. Hier geht’s zum Download: https://www.copegroup.com/news/cope-bringt-die-6-enzycopedie-heraus/

Konzept und Umsetzung stammen aus dem eigenen Haus:

Kreativdirektion: Klaudia Thier, Hana Greiner, Pierre Greber

Art Direction: Jan Schwieger

Marketingleitung: Julia Warnick-Kolar

COPE Content Performance Group (COPE) ist Österreichs Nr. 1 Full-Service-Agentur für Marketing & Kommunikation. Wir beraten Unternehmen strategisch, konzipieren und kreieren Kampagnen und erstellen und vermarkten Inhalte für Social Media, Magazine, Webseiten und das COPE-Netzwerk – das größte Mediennetzwerk Österreichs mit mehr als 100 Digital-Medien (COPE+ Ad Network lt. Reppublika). Unser Team aus fast 100 Expert:innen aus 12 Nationen denkt umsetzungsorientiert. Kein Schnickschnack, nur klare Kommunikation für Marketing & Sales. Hands-on only. copegroup.com