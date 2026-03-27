  • 27.03.2026, 12:28:02
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NEOS zu Social-Media-Altersgrenze: Kinderschutz und Datenschutz

Holzegger: „Wir schützen Kinder und Jugendliche datenschutzkonform und ohne Klarnamenpflicht.“

Wien (OTS) - 

„Mit der Altersgrenze von 14 Jahren für soziale Netzwerke setzen wir eine klare Schutzmaßnahme für Kinder und Jugendliche in einer digitalen Welt, in der sie viel zu oft mit Cybermobbing, Hassrede und verstörenden Gewaltinhalten konfrontiert sind“, sagt NEOS-Datenschutz- und Digitalisierungssprecherin Ines Holzegger. „Gleichzeitig war es uns NEOS enorm wichtig, dass mit der Einführung einer Altersgrenze keine Klarnamenpflicht durch die Hintertür kommt. Das haben wir in den Verhandlungen erfolgreich verhindert.“

Zur konkreten technischen Umsetzung der Altersgrenze würden nun gemeinsam mit Expertinnen und Experten Lösungen erarbeitet, so Holzegger, die betont: „Langfristig braucht es jedenfalls eine gemeinsame europäische Lösung und ein EU-weites Mindestalter für Social-Media-Plattformen, weil digitale Regeln dort am wirksamsten sind, wo sie grenzüberschreitend und einheitlich gelten.“

Dabei sei es wichtig, Kinder und Jugendliche nicht einfach von der digitalen Welt abzukapseln, sagt Holzegger. „Wir NEOS haben immer klar gesagt, dass eine Altersgrenze für Social Media nur dann sinnvoll ist, wenn wir Kindern und Jugendlichen gleichzeitig mehr Medienkompetenz beibringen. Kein Kind wacht an seinem 14. Geburtstag plötzlich mit perfekter Medienkompetenz auf. Wenn wir wollen, dass junge Menschen soziale Medien kritisch, reflektiert und selbstbestimmt nutzen, dann müssen wir ihnen diese Fähigkeiten auch vermitteln. Genau deshalb ist so wichtig, dass uns mit der Einigung auf die Altersgrenze auch die Einigung auf eine Lehrplanreform mit dem neuen Schulfach ,Medien und Demokratie’ gelungen ist, in dem auch genau diese Medienkompetenz vermittelt wird. Damit passen wir den Unterricht endlich an jene Welt an, in der Kinder und Jugendliche heute aufwachsen.“

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