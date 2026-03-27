FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Sicherheitssprechern Darmann und Maier

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann sowie dem stellvertretenden FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Reinhold Maier kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260327QPOZcDsU/1EAQyD2R

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.