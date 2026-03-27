- 27.03.2026, 12:20:32
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Sicherheitssprechern Darmann und Maier
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann sowie dem stellvertretenden FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Reinhold Maier kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260327QPOZcDsU/1EAQyD2R
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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