Erstes KOO.BAU Praxisevent in Wien: Über 50 Expert:innen erarbeiten neue Wege der Zusammenarbeit am Bau

Wien (OTS) -

Am 24. März 2026 fand in den Räumlichkeiten der DELTA AG in Wien das erste Praxisevent des Vereins KOO.BAU statt. Über 50 Fachleute aus der Bau- und Immobilienbranche — Bauherr:innen, Planer:innen, ausführende Unternehmen und Forscher:innen — kamen zusammen, um konkrete Erfahrungen mit kooperativen Projektmodellen auszutauschen und gemeinsam Ansätze für den Transfer in die eigene Praxis zu entwickeln.

Drei Projekte, drei Länder, ein gemeinsamer Nenner

Im Vormittagsprogramm stellten Projektbeteiligte drei kooperative Bauprojekte aus dem DACH-Raum vor: das „dm Verteilzentrum Kronstorf“ in Österreich (Integrierte Projektabwicklung/IPA), den Neubau von drei Schulen in Bremerhaven, Deutschland (Allianzmodell), sowie das Projekt AllianzOne am Campus Sursee in der Schweiz (Allianzmodell). Vortragende aus den Reihen der Auftraggeber:innen, des Projektmanagements und der ausführenden Unternehmen gaben praxisnahe und ungeschönte Einblicke in die Chancen und Herausforderungen partnerschaftlicher Projektabwicklung.

Sicherheit, Vertrauen und das richtige Mindset als Schlüssel

In der moderierten Verdichtung des Tages durch Wolfgang Kradischnig (CEO DELTA Gruppe & KOO.BAU-Gründungsmitglied) und den anschließenden Gruppenarbeiten kristallisierten sich drei zentrale Erfolgsfaktoren heraus: Erstens braucht es ein neues Mindset — sowohl bei Auftraggeber:innen als auch bei allen Projektbeteiligten. Zweitens ist psychologische Sicherheit eine Grundvoraussetzung: Kooperation kann nur dort gedeihen, wo Menschen offen kommunizieren und Fehler als Lernchancen betrachten können. Drittens entsteht aus dieser Sicherheit Vertrauen, das wiederum Innovation und Produktivität ermöglicht.

Die Teilnehmer:innen identifizierten in den Workshops sowohl Hürden — darunter kurzfristiges Denken, strukturelle Barrieren im öffentlichen Vergaberecht und die Angst vor Veränderung — als auch konkrete Erfolgsfaktoren: Transparenz, Wertschätzung, Beharrlichkeit, Rückhalt in den eigenen Organisationen und das Engagement überzeugter Einzelpersonen als Botschafter:innen einer neuen Zusammenarbeitskultur.

Klare Erwartungen an KOO.BAU

Die Community formulierte beim Event auch klare Erwartungen an den Verein KOO.BAU: Wissenstransfer, aufbereitete Best-Practice-Unterlagen, Vertragsbausteine für kooperative Modelle, Lobbying bei öffentlichen Auftraggeber:innen sowie die Vernetzung mit internationalen Initiativen wie der „pro-allianz.ch“ in der Schweiz. Besonderes Augenmerk liegt auf der Einbindung junger Fachkräfte und der Stärkung der Attraktivität der Baubranche als Arbeitgeber:in.

Über KOO.BAU

KOO.BAU — KOOperation & Kollaboration am Bau — ist ein Verein mit Sitz in Wien, der sich der Förderung einer neuen Zusammenarbeitskultur in der Bau- und Immobilienbranche widmet. Gegründet von 15 Expert:innen aus verschiedenen Bereichen der Bauwelt, versteht sich KOO.BAU als Community, die Menschen, Wissen und Praxis verbindet. Der Verein arbeitet ganzheitlich am Thema KOOperation auf drei Ebenen: Mensch, Organisation und Projekt. Das Angebot umfasst Austausch- und Co-Creation-Formate, einen Marktplatz für kooperationsbezogene Dienstleistungen sowie eine Wissensplattform mit Forschungsberichten und Praxisleitfäden.

Pressekontakt

KOO.BAU — KOOperation & Kollaboration am Bau

E-Mail: [email protected]

Web: https://koo-bau.com