NEOS: Die Lehrplanreform ist ein großer Schritt, um die Schulen ins 21. Jahrhundert zu holen

Wien (OTS) -

„Mit dem neuen Pflichtfach ‚Medien und Demokratie‘, der stärkeren Verankerung von Künstlicher Intelligenz im Informatikunterricht und mehr schulautonomen Gestaltungsmöglichkeiten passen wir den Unterricht endlich an jene Welt an, in der Jugendliche heute aufwachsen, und bereiten Schülerinnen und Schüler gezielt und besser auf das Leben vor“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre zur heute präsentierten Lehrplanreform.

Das neue Fach „Medien und Demokratie“ und die stärkere Verankerung von Künstlicher Intelligenz im Informatikunterricht seien ein wichtiger Schritt, um die Schulen ins 21. Jahrhundert zu holen. „Wir müssen junge Menschen ermächtigen, Informationen einordnen, kritisch denken und demokratische Prozesse verstehen zu können – genau hier setzen wir an. In einer Welt, die zunehmend von Algorithmen, Künstlicher Intelligenz und Fake News geprägt ist, reicht es nicht mehr, Technologien nur zu nutzen. Schülerinnen und Schüler müssen auch verstehen, wie diese Systeme funktionieren, wo ihre Chancen liegen und welche Risiken sie mit sich bringen. Genau dieses Verständnis ist entscheidend, um sich selbstbestimmt und kritisch in einer digitalen Gesellschaft bewegen zu können.“

Die letzte grundlegende Reform der Schulfächer und Lehrpläne habe es in den 1970er-Jahren unter Kreisky gegeben, sagt von Künsberg Sarre. „Seitdem hat sich die Welt massiv verändert. Deshalb müssen wir auch das Bildungssystem grundlegend reformieren - und genau die Reformen gehen wir jetzt entschlossen an.“