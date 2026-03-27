Märchen, Mythen & Legenden" im Krahuletz-Museum

Eggenburg (OTS) -

Das Krahuletz-Museum widmet sich ab April 2026 mit der Ausstellung MÄRCHEN, MYTHEN & LEGENDEN den großen Erzähltraditionen der Menschheit. Präsentiert werden ausgewählte Leihgaben der LETTER Stiftung Köln, deren Sammlung international für bedeutende Bestände der künstlerischen Druckgraphik sowie Skulpturen aus der Zeit um 1900 bekannt ist.

Die Ausstellung zeigt neben Gemälden graphische Arbeiten und vor allem Kleinbronzen, die bekannte und weniger bekannte Märchenstoffe, Mythen und Legenden bildlich interpretieren. Dabei eröffnen diese Werke des Jugendstils vielfältige Bildwelten zwischen Fantasie, kulturellem Erbe und künstlerischer Gestaltung und laden dazu ein, vertraute Geschichten aus neuen Perspektiven zu entdecken. Eigens dazu erzählt Folke Tegetthoff 23 weitere Geschichten.

Ab 1. April 2026 ist die Ausstellung zunächst im Rahmen einer „stillen“ Öffnung zugänglich. Die offizielle Eröffnung findet am 25. April 2026 um 14 Uhr im Krahuletz-Museum statt. Als Ehrengast wird Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erwartet.