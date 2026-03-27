  • 27.03.2026, 10:27:32
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  • OTS0046

Terminerinnerung: Pressekonferenz „ESC 2026: Österreich braucht dringend ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz“ – mit Livestream

Bundesregierung bei einheitlichen Ausbildungs- und Sicherheitskriterien nach wie vor säumig.

Wien (OTS) - 

  • Datum:30. März 2026, ab 9:30 Uhr
  • Ort: Raum „Grete Rehor“ im ÖGB-Haus „Catamaran“,
    Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

  • Sprecher:
    Roman Hebenstreit, Vorsitzender Gewerkschaft vida
    Gernot Kopp, Vorsitzender vida-Fachbereich Gebäudemanagement

Wien – Mit Blick auf den bevorstehenden Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien wird ein strukturelles Problem im Sicherheitsbereich besonders sichtbar: Es fehlen bis heute klare, gesetzliche Vorgaben für die Ausschreibung und Durchführung von Sicherheitsdienstleistungen.

Die Gewerkschaft vida fordert daher die rasche Umsetzung eines bundesweiten Sicherheitsdienstleistungsgesetzes. Zusätzlich zu verbindlichen Ausschreibungskriterien soll dies mehr Transparenz, einheitliche Ausbildungen und eine Ausweisplicht für Sicherheitskräfte beinhalten. Ein entsprechender Gesetzesentwurf des Innenministeriums ist zwar angeblich seit längerem in Ausarbeitung – öffentlich vorgelegt wurde er jedoch bis heute nicht.

Die aktuellen Regelungen im Sicherheitsgewerbe weisen gravierende Lücken auf, insbesondere in Bezug auf notwendige Ausbildungen und die Eignung von Unternehmen. Das Ergebnis: Scheinsicherheit statt verlässlicher Standards. Gerade bei Großveranstaltungen wie dem ESC zeigt sich, wie dringend einheitliche und verbindliche Kriterien notwendig sind – nicht nur für die Sicherheit der Menschen, sondern auch für das internationale Ansehen Österreichs.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz kann auch via Livestream verfolgt werden: https://tinyurl.com/2b7svqzq

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten!

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida – Öffentlichkeitsarbeit
Cornelia Groiss
Mobil: +43 664 6145 756
E-Mail: [email protected]
www.vida.at

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