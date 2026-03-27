Handelsverband vergibt Wissenschaftspreis für herausragende handelsrelevante Publikationen. BM Holzleitner bei Verleihung anwesend.

Wien (OTS) -

Der Handelsverband vergibt alle zwei Jahre den Wissenschaftspreis für herausragende wissenschaftliche Publikationen, welche eine hochgradige Relevanz für die Handelsbranche aufweisen. Im Zuge des Handelskolloquiums wurden gestern im feierlichen Ambiente des Schlosses Schönbrunn die diesjährigen Gewinner bekannt gegeben. Der Preis wurde bereits zum vierten Mal vergeben – diesmal in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner.

HV-Wissenschaftspreis: mehr Einreichungen als je zuvor

„Mit unserem Wissenschaftspreis schaffen wir einen Brückenschlag zwischen den Entscheider:innen des Handels und den Expert:innen aus der Wissenschaft, um gemeinsam die Handelsbranche mit innovativen Forschungserkenntnissen weiterzuentwickeln. In diesem Jahr durften wir uns über einen neuen Rekord bei der Zahl der Einreichungen freuen“, fasst Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands, zusammen. „Unser Wissenschaftspreis zeigt, dass Innovation im Handel mit Wissen beginnt. Und mit dem Mut, dieses in die Praxis zu bringen.“

BM Holzleitner: Wissenschaft und Forschung sind USP der EU

„Ich danke dem Handelsverband als Anwalt der Konsumentinnen und Konsumenten für diesen großartigen Wissenschaftspreis und für die Wertschätzung der Forschung in Österreich. Gerade in geopolitisch schwierigen Zeiten ist Forschung zentral. Wir wollen gemeinsam ein starkes Signal aussenden und die Wissenschaft und Forschung auch auf europäischer Ebene vorantreiben. Das sehen wir als den USP der Europäischen Union“, so Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner in ihrer Rede.

Der mit 7.000 Euro dotierte Handelsverband-Wissenschaftspreis wird in drei Kategorien vergeben. Die Auswahl der Preisträger:innen obliegt einer 8-köpfigen Jury, bestehend aus führenden Vertreter:innen aus Wissenschaft und Praxis unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Utho Creusen (Universität Münster). Weitere Jurymitglieder sind:

Karin Saey (Dorotheum Juwelier)

Mag. Anna-Sophia Haas (Spar)

Prof. Dr. Maria Madlberger (Webster University)

Prof. Dr. Thomas Reutterer (Wirtschaftsuniversität Wien)

Norbert W. Scheele (C&A)

Prof. Dr. Thomas Vogler (Technische Hochschule Ingolstadt)

Dr. Alexander Frech (Energy Globe Foundation)

Auszeichnungen in drei Kategorien

Der Preis für die beste Bachelorarbeit ging an Elisa Zhu, Studierende der Fachhochschule St. Pölten. Ihre Arbeit beschäftigte sich mit dem zunehmenden Einsatz von KI-Tools in der Werbung („Welchen Einfluss hat die Kennzeichnung ‚KI-generiert‘ auf die Beurteilung der Kreativität von statischen Werbesujets“) und wurde von Alexander Willim bereut. Die Arbeit konnte sich vor allem aufgrund ihrer Innovationskraft und ihrer sehr guten Umsetzbarkeit im Wettbewerb durchsetzen.

Als beste Masterarbeit wurde jene von Huihua Chen zum Thema Retourenmanagement ausgezeichnet („The Impact of ‚Please keep it‘ Refund Policies and the Effect on Customer Relationships and Future Consumer Behavior“). Die von Cordula Cerha an der Wirtschaftsuniversität Wien betreute Arbeit beschäftigte sich mit einem der derzeit brennendsten Themen im E-Commerce. Laut Jury bietet die Masterarbeit einen Mehrwert für Marketing, Logistik und Nachhaltigkeitsbemühungen und wurde deshalb gewählt.

Die Auszeichnung für die beste Dissertation erhielt Peter Eigenschink für seine ebenfalls an der WU Wien eingereichte Arbeit zur Frage der Größenoptimierung im Modehandel („Marketing Analytics for Sustainable & Efficient Retail Operations“). Seine von Thomas Reutterer und Nils Wlömert betreute Arbeit erwies sich durch ihren engen Bezug zur Praxis als besonders spannend: Das generierte Modell ist bereits bei einem großen österreichischen Modehandelsunternehmen im Einsatz.

Neue Einreichungen ab Frühjahr 2027

„Mit unserem Handelsverband-Wissenschaftspreis wollen wir herausragende, handelsrelevante akademische Leistungen vor den Vorhang holen und den interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft stärken", so Utho Creusen, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Handelsverbandes und Vorsitzender der Jury. „In diesem Jahr besonders erfreulich war neben der abermals gestiegenen Zahl der Einreichungen der hohe Anteil an Einreichungen durch Frauen. Außerdem bemerkenswert ist die zunehmende Interdisziplinarität der Forschungsansätze.“

Die Einreichfrist für den kommenden Wissenschaftspreis beginnt im Frühjahr 2027. Die Verleihung erfolgt beim Handelskolloquium 2028. Eingereicht werden können alle wissenschaftlichen Publikationen (Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und Dissertationen) mit Handelsbezug, die innerhalb der letzten zwei Jahre an einer anerkannten österreichischen Hochschule verfasst und bereits benotet wurden.