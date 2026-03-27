Wiener Netze: Neuerungen bei Smart Meter-Einstellungen - reduziertes Sommer-Netzentgelt ab April

Wien (OTS) -

1,6 Mio. Smart Meter sind im Versorgungsgebiet der Wiener Netze im Einsatz. Ab 1. April profitieren alle Kund*innen mit der Opt-in-Einstellung automatisch vom reduzierten Sommer-Netzentgelt. Auf Basis des ElWG startet die automatische Umstellung der Stromzähler auf die Übermittlung von Viertelstundenwerten (Opt-in).

Sommer-Netzentgelt: Einfach sparen mit gutem Timing

Zwischen 1. April und 30. September gelten von 10 bis 16 Uhr günstigere Netzentgelte, wenn ein Smart Meter mit aktivierter Viertelstunden-Messung installiert ist. Wer energieintensive Haushaltsgeräte in diesem Zeitraum nutzt, spart 20 Prozent beim Netzentgelt. Im Smart Meter-Webportal stehen jedem Haushalt zudem die Verbrauchsdaten des Vortags jederzeit digital zur Verfügung. Das kann helfen, Energie und Kosten einzusparen.

So einfach ist die Anmeldung für das Sommer-Netzentgelt

So einfach kommen Kund*innen zum Sommer-Netzentgelt: Im Smart Meter-Webportal oder Businessportal registrieren – Login

Zugangsschlüssel anfordern Kundennummer und Zählpunktnummer eingeben Registrierung abschließen Viertelstunden-Intervall (Opt-in) aktivieren und sparen!

Die Kundennummer und Zählpunktnummer sind auf der Energie- oder Netzrechnung zu finden.

Mehr Transparenz und Vorteile durch die Viertelstundenwerte (Opt-in)

Mit Inkrafttreten des Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) sind alle Netzbetreiber verpflichtet (nach ElWG § 54 Absatz 2) Smart Meter so umzustellen, dass der Stromverbrauch alle 15 Minuten gemessen und gespeichert wird. Die viertelstündliche Messung schafft eine verlässliche Grundlage für die Planung, Steuerung und Optimierung des Verteilnetzes. Sie erleichtert Netzbetreibern die Integration erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarstrom und trägt dazu bei, das Versorgungssicherheitsniveau von 99,99 % zu halten. Und sie bietet Kund*innen die Möglichkeit, vom reduzierten Sommer-Netzentgelt zu profitieren.

Smart Meter: Schrittweise Umstellung auf Opt-in bis 2027

Die automatische Umstellung auf den Viertelstunden-Intervall (Opt-in) erfolgt schrittweise: In einem ersten Schritt wurden alle Kund*innen mit einem Jahresverbrauch über 5.000 Kilowattstunden oder wenn z.B. eine Wärmepumpe, ein Ladepunkt oder der eine Erzeugungsanlage betrieben wird, umgestellt. Im zweiten Schritt folgen jene Kund*innen mit einem Verbrauch von 1.500 bis 5.000 Kilowattstunden, da ab 1. Jänner 2027 auch bei diesen die Auslesung von Viertelstundenwerten vorgeschrieben ist. Haushaltskund*innen können weiterhin die Opt-out Einstellung wählen. Dazu reicht eine schriftliche Info per E-Mail oder per Post an die Wiener Netze.

Kund*innen, die früher umsteigen möchten – etwa um das reduzierte Sommer-Netzentgelt zu nutzen – können jederzeit selbständig im Smart Meter-Webportal den Viertelstunden-Intervall (Opt-in) aktivieren. Kund*innen, die bereits die Vorteile der Viertelstunden-Messung nutzen, müssen nichts weiter tun und erhalten automatisch das reduzierte Sommer-Netzentgelt.

Pressefotos zum Downloaden gibt es hier: https://tinyurl.com/SmartWebPortal

Über die Wiener Netze

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Daten dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 440 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen KundInnen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität. Die Wiener Netze sind Teil der Wiener Stadtwerke-Gruppe.